瑞士SRF电视台的调查发现，在伯尔尼的一家星巴克咖啡馆里，黑客可以轻松地获得客人的姓名、电话号码和电子邮件地址。

(Keystone)

瑞士公共电视台SRF的一项调查发现，在这家全球连锁咖啡品牌在瑞士的分店里，当客人使用WiFi时，他们的数据并没有得到充分保护。​​​​​​​



星巴克提供的免费无线网络连接是其提供给客人的优惠之一，SRF电视台的消费者节目“Kassensturz”(德)外部链接对此进行了调查。该节目与Dreamlab网络安全公司的专家合作，在瑞士首都伯尔尼的一家星巴克咖啡馆里，他们成功入侵了该店提供的WiFi系统。



此调查显示，通过免费下载的应用程序，Dreamlab可以快速且轻松地找到所谓的用户MAC地址(连接到同一个网络上的每个设备的唯一标识符)，从而取得客人输入的数据。这包括客人的姓名、电话号码和电子邮件地址，这些信息可被用于窃取身份和各种犯罪行为。



瑞士联邦数据保护法明确规定，WiFi运营商必须对客户数据进行保密处理，并确保其完整性和安全性。



DreamLab的Marc Peter是一位数字化转型教授，他解释说：“公共WiFi网络通常被视为是不安全的。特别是在国外的时候，人们不应该使用公共场所的WiFi网络 “。



星巴克发言人在回应“Kassensturz”的报道时表示，没有任何迹象表明任何客户的数据受到了损害，同时该公司已采取措施，以阻止获取客户个人信息。

SRF/jdp

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