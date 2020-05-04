这位风靡玻利维亚的卡通博士就近期关键性的各类健康问题畅所欲言。 (Solidar Suisse)

“新冠病毒无法在非洲存活”，“它是西方国家为了开展大规模疫苗接种炮制的‘发明’”，“这种病毒是我国政府制造出来的，目的就是为了获得联合国的经济资助”，“只要每天喝热饮，就能避免感染”……在非洲和拉丁美洲，谣言和误传的散播速度丝毫不亚于新冠病毒。瑞士多家发展及人道主义组织已通过将重点聚焦于媒体项目，从而加大了打击假新闻以及保护当地民众的力度。

“新冠病毒无法在非洲存活。”

“一名传教士自称，他能治愈2019冠状病毒病。”

"新冠病毒只会攻击弱势群体。"

“新冠病毒是西方世界人为制造的。” 信息框结尾

几乎非洲和拉丁美洲的每个国家都已相继通报出现新冠病毒感染确诊及死亡病例。虽然截至目前相关数据相对较低，不过，数个国家已实施宵禁。它们恐惧这场具有高度传染性的“病毒海啸”会让本国医疗卫生保健系统不堪重负。对当地民众来说，新媒体与传统媒体就此成了唯一可靠的信息来源，尤其是在宵禁期间。



率先推出媒体项目的两家瑞士组织-“瑞士团结基金会”(Solidar Suisse，多语)外部链接和“燕子基金会”(Fondation Hirondelle，多语)外部链接，以往已在非洲和拉丁美洲积累了数十年的实地工作经验可供借鉴。该项目旨在帮助遏制新冠病毒的蔓延，打击泛滥成灾的假新闻、以及围绕新冠病毒的各种毫无根据、造谣惑众的传闻。



铺天盖地的虚假信息



素来关注危机局势下坚守负责任的新闻报道理念的瑞士媒体发展机构-“燕子基金会”的负责人卡罗琳·维耶曼(Caroline Vuillemin)表示，“遗憾的是”，在该机构表现活跃的多个国家，“正在肆意散播的错误资讯和虚假信息铺天盖地、泛滥成灾。”



迄今为止，“燕子基金会”已在非洲和拉丁美洲持续运作了25年，主要集中于非洲地区以法语作为官方语言或通用语言的国家，而当前，那些国家流传着大量罗织罪名、恶语诽谤的谣言，比方说：

“新冠病毒是西方国家为了开展大规模疫苗接种炮制的‘发明’。”

“这种病毒是我国政府制造出来的，目的就是为了获得联合国的经济资助。”

“你只需要剃掉胡须，就能保护自己免遭新冠病毒感染。”

“只要每天喝热饮，你就能避免感染。” 信息框结尾

“燕子基金会”多年来在非洲和拉丁美洲各国搭建并运营的广播电台和节目制作工作室，目前正用于播报关于新冠病毒真实可信的新闻资讯。该基金会的日常工作与活动，集中在脆弱和遭受冲突动乱影响的国家(编者注：脆弱国家，即该国中央政府非常软弱或无力、无法实际控制其大部分领土、无力提供公共服务，国家存在广泛腐败与犯罪、难民和非自愿流动人口，身陷极具经济衰退等)，而那些国家普遍缺乏准确、可靠且可信的新闻报道。“我们以前曾经组织过多次活动，但这还是我们第一次面临一场同时影响到我们所有伙伴国家的全球性危机，”维耶曼表示：“此次活动是我们自成立迄今开展的最大的一次。”

稳固的公信力



力求促进和实现社会公平、致力于为低收入群体争取最低生活工资的“瑞士团结基金会”，目前正不断加强卫生宣传活动。事实上，由这家瑞士非政府机构组织的卫生宣传运动，早在遭受病毒肆意侵袭之前，就已经在所有受新冠病毒疫情影响的国家展开了。



在玻利维亚，“瑞士团结基金会”正借助“诞生”于16年前的卡通人物形象-埃迪利西亚博士(Doctora Edilicia)，向已对这位动漫人物耳熟能详的当地民众传递有关疫情的关键信息。鉴于该组织多年以来通过在当地持续不懈地提供涉及诸如民主权利、针对女性的暴力行为等议题的实用资讯，知名度不断提升，“现如今，它(在玻利维亚)已享有相当高的公信力”，在该基金会发展合作负责人克劳斯·蒂姆(Klaus Thieme)看来：“在当前情势下，这无疑至关重要。”



据蒂姆介绍，在该组织开展卫生宣传活动的许多国家，涉及2019冠状病毒病的病因和治疗方法的误导性信息，正通过不同渠道肆意散播。“偶尔是通过政府渠道，有时始作俑者则是庸医、江湖骗子或者宗教狂热分子，不过，也有些因民众盲目轻信、从而轻率转发或分享的无稽之谈。”

卡通博士加入“抗疫战”



脸书(Facebook)、广播节目、纸质报刊，成为虚拟卡通人物埃迪利西亚博士(西班牙语)外部链接围追堵截虚假新闻的战场。她获得了“瑞士团结基金会”旗下另一个项目-”玻利维亚查验核实“(Bolivia Verifica)的鼎力支持。该项目旨在核实新闻报道的准确性，与此同时，还借助埃迪利西亚博士这一形象，与当地受众交流以事实为依据的可靠信息。



在脸书主页上，埃迪利西亚博士给青少年解释，新冠病毒的感染者并不仅仅局限于”年迈且体质孱弱的群体“。在一档广播节目中，她详细为一位女性听众解答了为何卫生防护措施如此重要的疑虑。



埃迪利西亚博士还清楚意识到，为应对新型冠状病毒疫情而实施的宵禁措施，对于许多现如今不得不终日与有家暴施虐恶习的配偶同处同一屋檐下的玻利维亚女性来说，究竟意味着什么。她呼吁当地居民主动与居住在周边区域、需要向外界求助的女性保持联系；此外，她还通过各种渠道，分享了联系电话和能够为当地女性提供帮助的各家机构所在地址。“敦促她寻求帮助，并提供力所能及的协助，这样，她就不至于在这段时期感到孤独无援。”



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从非洲西部沃尔特河上游的内陆国布基纳法索(Burkina Faso)到中部内陆的中非共和国(Central African Republic)，从西非内陆国家尼日尔(Niger)到非洲东海岸的印度洋岛屿国家马达加斯加(Madagascar)，“燕子基金会”设置在当地的节目制作工作室和广播电台，每周会定期制作及播报数次新闻快报，其中不乏与预防病毒行为准则以及卫生防疫措施相关的信息。与此同时，电话谈话节目还会鼓励听众实时拨打电话，节目将竭尽所能为观众释疑解惑。



在刚果民主共和国(Democratic Republic of Congo)“燕子基金会”下属的燕子RDC工作室里，记者们正通过社交媒体将信息传达给当地民众。“新冠病毒是真实存在的。它是致命的。在传播感染时，它不存在‘种族歧视’。新冠病毒不仅侵袭白人，也会侵袭黑人。无论贫富，无论你是政客，还是名流，它都会一视同仁，”一名年轻记者在油管(YouTube)发布的一段剪辑视频(法)外部链接中说道：“所以各位要尽到自己肩头的一份责任。如果每个人都能做到保护好自己，那么我们所有人都会受到保护、免遭病毒侵袭。”

燕子RDC工作室的一名记者，于今年3月在刚果民主共和国首都金沙萨(Kinshasa)，就当地民众对新冠病毒日益增长的担忧采访年轻学生。 (© Gwenn Dubourthoumieu / Fondation Hirondelle)

维耶曼认为，既定的新闻从业规范和事实检验原则，对于所有节目背后的新闻工作者所从事的日常工作来说都极其重要。“我们的目标是通过及时、全面的信息传递和公众防疫意识宣传，让那些教育程度较低的群体接收到涉及新冠病毒疫情的信息。这也是为什么我们不仅以法语-也就是非洲不少国家的官方语言，而且也以当地语言制作节目的原因。”

在已经遭受此次疫情危机以及局部冲突、恐怖主义和社会政治紧张局势多重重创的非洲国家，这一点显得尤为重要。据维耶曼介绍，在那些国家，新冠疫情和相关的“虚假信息”，可能会让冲突加剧，或者让原本已平息的暴力冲突再度爆发。



“广播节目理应在这个相对孤立封闭的时期给予人们以陪伴，并为促进民众团结贡献一己之力。”



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