你的前方是由Ellen Cantor(1961-2013)创作的无名雕塑；背景是由波兰裔艺术家Zofia Kulik(1947-今)创作的《种族战争。大虚空派静物》。这是苏施博物馆(Muzeum Susch)的开馆展览，《一位注视着正在观看女性的男性的女性》。展名借鉴于Siri Hustvedt的著作(2016)，与2012年在慕尼黑现代艺术陈列馆(Munich Pinakothek der Moderne)的另一个展览遥相呼应，那个名为《女人》的展览主要展出了Pablo Picasso、Max Beckmann，以及Willem de Kooning等艺术家的作品。 (Carlo Pisani/swissinfo.ch)

苏施村(Susch)位于格劳宾登州(Graubünden)Flüelapass山道脚下，曾经是连接上下恩加丁(Engadin)的一个静谧的驿站。如今它成了瑞士最引人瞩目的艺术空间所在地：今年一月，由波兰亿万富翁和收藏家Grażyna Kulczyk创建的苏施博物馆，以一场野心勃勃的展览开门迎客，展览主要聚焦于女性在艺术和科学上的地位。

距苏黎世两个小时车程，苏施村(人口：206，2014年数据)成为了格劳宾登州旅游地图上的另一个热点。这里有为疲劳症和抑郁症患者们提供水疗的Holistica Engiadina诊所(2010投入使用)，现在苏施博物馆又为人类感官提供了另一类治疗方案。

波兰亿万富翁和收藏家Grażyna Kulczyk在恩加丁创建的苏施博物馆。

(Carlo Pisani)

苏施村大规模改建了古修道院和酿酒作坊(其中部分建于12世纪)，加上又修建了连接修道院和酿酒坊的地下通道，这些急剧改变了整个村子的生活节奏。在瑞士资讯swissinfo记者跨过通往博物馆的小桥时，一个当地人告诉我们，“一切都改变了。”“你看到现在这条向下的小路了吗？在重建工程以前，它是通往高处的”，他由衷地笑道，“现在捕鱼更容易了”。

Mareike Dittmers是这里的负责人，苏施博物馆1月2日开业以来接待游客的数量惊人，两周内有2’000人来访；在头三个月参观者总数突破8’000人，这让Mareike Dittmers也十分惊讶，在国际媒体也得到了广泛关注。“我猜测公众很快就意识到这里很特别，而不单单是另类”，她说道。

事实上，近期在全世界，尤其是中国和美国，掀起了一场建立私人博物馆的风潮，而苏施博物馆在其中独树一帜。“大多数由亿万富翁创立的博物馆仅仅是种炫耀”，Chus Martínez说。她是苏施研究所的负责人，也是设计该博物馆展览计划的智库。“而苏施博物馆则不同，它是个基于研究的私人博物馆，这非常罕见”，她解释道。

Martínez同时还是位于巴塞尔的瑞士西北高等专业学院艺术与设计学院( FHNW Academy of Art and Design)里的艺术研究所的所长，在那里她还运营者该研究所的展览空间“Der Tank”。她设立了“卓越女性中心”(Women Centre for Excellency)研究中心，她认为苏施研究所应该是“卓越女性研究中心”的拓展。Martínez作为一名极具天赋的艺术史学家和策展人，已经关注性别话题多年，而她对女性主义的观点也远远超越了简单的“性别战争”这一概念。她着眼于未来：

在这座博物馆翻建的整个过程中，Grazyna Kulczyk一直在苏施村。她对这一项目的各方面都要加以监督，而且亲自挑选她的助手，但这座新博物馆显然不仅仅是为了成为她众多藏品的储藏地。在每场展出中，只有40%-50%的艺术品来自于Kulczyk的收藏，这样做是为了保证博物馆与其他机构的经常性交流。

这不仅限于艺术品和物品，也包括工作人员。这个博物馆没有一位首席策展人，但更倾向于与一众受邀专家合作。当前的展览，《一位注视着正在观看女性的男性的女性》，是Kasia Redzisz构想出来的，她是泰特利物浦艺术馆(Tate Liverpool)的资深策展人。

在博物馆中，由上至下所有重要职位都由女性担任--整个团队只有一位男性，执行馆长Krzysztof Kościuczuk。然而，Martínez向瑞士资讯swissinfo解释说，女性主义并不是这家单位的名片：“围绕着性别还有许多其他重要议题：殖民主义、种族主义、贫困、不平等。”

可是，就是因为这一导向，为该博物馆的概念招来了首个批评的声音。苏黎世批评家Aoife Rosenmeyer对博物馆的亲民性提出了质疑(英)外部链接--位于相当有钱的旅游区，离圣莫里茨(St. Moritz)不远，这不会强化艺术圈的精英印象吗？

Rosenmeyer写道，“与此同时，古典主义仍然非常明显，艺术市场尤其受到炒作、排他性、血统以及出身的影响——而苏施博物馆进一步加强了这样的氛围”。这当然会是个被持续讨论的话题，但迄今为止展览计划并没顾及这个问题。Dittmer很骄傲地强调这个项目的每个阶段都有本地社区的全方位参与。

不管怎么说，瑞士本是就是个特别的地方，是个身处于欧洲社区中的孤岛，还是个非常传统以及父权的国家，对吧？是也不是，Chus Martínez评论到：

除了一系列专题研讨会和公共讲座外，这家博物馆同时还提供艺术家驻地以及专为行为艺术设立的计划。但是这家博物馆并没有为记录这些活动而进行大规模宣传，而是选择在博客平台上推出：今年会推出15个计划。参观者也可以下载一款应用在展览区域得到指引。

Grazyna Kulczyk (Anoush Abrar)

Grażyna Kulczyk是位活跃但低调的当代艺术支持者，她的这一爱好始于1960年代的波兰，她的学生时代。那时Grażyna Kulczyk没有钱买艺术品，她就开始收藏海报。之后在1980年代，她用丈夫的车行而不是美术馆，来展览她喜欢的艺术家的作品。在共产主义时代末期，她的家族财富急剧扩张，这期间Grazyna在生意上起到了重要作用--她决定集中收藏当代艺术作品，尤其是波兰和东欧艺术家的作品，其中许多人都是女性。 2003年，她收购了她家乡Poznan的一家废弃酿酒庄Stary Browar，将其改造成了一个视觉和行为艺术的现代化中心，把剩余空间出租给商铺和餐馆。以这种方式，购物中心的收入可以支撑大部分文化中心的运营。2005年起，民族主义的法律正义党(Law and Justice Party)上台，文化氛围变差，关于Stary Browar更宏大的发展规划被取消。在2015年，Stary Browar被以2.9亿欧元(3.25亿美元)转让给了德意志财富管理机构(Deutsche Asset and Wealth Management)。 在带着她的收藏搬到瑞士格劳宾登州以后，命运的安排让她想到了未来的苏施博物馆：有天在她回齐林(Tschlins)的家的路上，她因堵车被困在了苏施，当她看到了古老破旧的修道院和酒庄综合体后，她突然看到了在瑞士实现她的梦想的希望。 Kulczyk夫人同时是英国泰特现代艺术馆(Tate Modern)，以及华沙现代艺术博物馆(Museum of Modern Art)的委员会和董事会成员，也是纽约现代艺术博物馆(Moma)的现代女性基金委员会成员。 信息框结尾





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