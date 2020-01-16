西庸城堡瑞士接待访客人数最多的历史古迹建筑。

(Keystone)

瑞士接待访客人数最多的爆款网红历史建筑-西庸城堡(Château de Chillon)，去年客流量创历史新高：回首2019，造访参观这座正对波光潋滟日内瓦湖、背倚险峻高耸群山的中世纪古堡的人次累计达43.2万。



西庸城堡基金会(Chillon Castle Foundation，英)外部链接于1月14日介绍，与2018年相比，去年，该景点接待的游客数量增幅达到了7%。这也意味着，西庸古堡游客接待量已连续三年突破40万。



即便是在瑞士人眼里，西庸城堡也是当之无愧的“人气网红打卡圣地”，仅2019年，瑞士本土游客就占接待量的22%。而在造访西庸城堡的外国游客群体中，中国人以游客总量15%的比例占据首位，美国游客(12%)、法国游客(6.5%)和韩国游客(4%)也对此地颇为青睐。

这是兰尼斯特家族的统治所在地-西境首府凯岩城吗？《权力的游戏》作者乔治·雷蒙德·理查德·马丁(George R. R. Martin)曾于2014年参观西庸城堡。

(Keystone)

自2019年起，该景点售票处所提供的文字版游客导览信息，除中、英、日等，还新增了阿拉伯语、希伯来语和泰语。截至目前，西庸城堡已提供17种语言的文字导览信息。不仅如此，自2019年以来，该景点还提供包括韩语在内共计9种语言版本的语音导览。



西庸城堡基金会65%的收益都源自游客入场参观券。而用于古堡建筑修缮及养护工作的开销，仅占总收益的5%。

西庸城堡 坐落于日内瓦湖和山脊间一条狭窄通路上的西庸(Chillon)，是通往意大利路上的一处战略要地。针对该地区的考古发现，最早可追溯至青铜器时代。

而“西庸城堡”这一名称被首次提及，可追溯到1150年。鉴于西庸城堡的地理位置正位于经由大圣伯纳德山口(Grand St Bernard Pass)通往意大利的贸易航线必经之地上，因此，它在漫长的历史长河中曾一度拥有过自己的“黄金时代”。然而，随着14世纪之交萨伏依公国的行政中心迁移至法国尚贝里，西庸城堡享有的荣光和地位日渐衰落。

在1536年至1798年伯尔尼居民统治期间，这座城堡为伯尔尼人攻取占领，并改为用作堡垒要塞和监狱。

直至1803年，西庸城堡转而被沃州居民攻占，于19世纪末期经历了系统修缮，并从1896年开始作为名胜古迹对外售票、接待游客参观。 信息框结尾





Keystone-SDA/ts

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