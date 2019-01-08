此内容发布于2019年1月8日 上午10:00

少女峰站(Jungfraujoch)早在1912年便投入运营，第一年全年旅客发送量为4.288万名。

(© KEYSTONE / PETER KLAUNZER)

亚洲游客对于欧洲海拔最高火车站-瑞士少女峰站(Jungfraujoch)刷新历史纪录的空前访客量而言，可谓功不可没。回溯2018年，享有“云霄火车”美誉蜿蜒盘旋抵达欧洲屋脊的少女峰铁路，共接待乘客106.7万人次，这已是过去四年以来第三次破百万大关。



尽管如此，铁路运营方提醒道，今冬瑞士普遍“贫雪”业已给铁路接待量带来了挑战。坐落于颇受追捧的度假胜地格林德瓦(Grindelwald)的两座火车站，上个月不得不采用人工造雪设备方才启动姗姗来迟的滑雪季。



反观去年，完全依靠搭乘山区齿轨铁路抵达少女峰顶滑雪场的乘客量，也在往年基础上缩水3.9%。



不过，与滑雪客形成鲜明对比的是，少雪的冬季丝毫没有影响旅游观光客搭乘云霄齿轨火车前往“欧洲之巅”(Top of Europe)-也就是地处海拔3454米处的欧洲最高火车站-少女峰站的热情，自2017年起，每年当地铁路旅客发送量以2.4%的增幅稳健上涨。据运营方介绍，夏季乘客接待量的增涨尤为强劲。



该铁路公司表示，将继续加强其在亚洲地区的市场宣传及推广营销，以期进一步增加亚洲游客量。



去年，瑞士联邦交通运输局批准了一项旨在让游客更快捷抵达少女峰顶的山区铁路建设项目。方案中包括拟在艾格峰冰川站(Eiger Glacier station)修建缆车。

克服分歧 饱受争议的少女峰铁路建设项目终获批准 一项预计斥资4亿瑞郎(折合人民币约为26亿元)以帮助游客更快捷抵达欧洲屋脊少女峰的山区铁路建设项目，日前终获瑞士联邦交通运输局批准定案。最终出炉的方案已经修订，以平息对环境及审美心存隐忧的当地居民的反对与质疑。 ... 此内容发布于2018年6月5日 下午12:30 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Controversial Jungfrau railway project gets greenlight

瑞士资讯swissinfo.ch

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