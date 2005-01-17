瑞士人在实践中学习民主

此内容发布于2005年1月17日 上午11:41 最后更新 - 2005年1月17日 -11:41

工作中的瑞士民主人士。 (Simon Opladen/swissinfo)

瑞士的民主与其它西方国家的民主存在许多不同之处，其中最大的区别是:在瑞士每年有众多政治问题由国民直接决定.

Bruno Kaufmann在他的新书«直接民主»中，讲述了这一政治体系的优点和缺点。本站记者对其进行了采访。

许多瑞士人将自己的国家视为一个非常“特殊”的国家，是独一无二的。如果说，瑞士与它的邻国在许多方面还是有共同之处的话，那么，它的政治体系，可以说是非常特殊的：因为在任何一个国家，国民都不会象瑞士的国民一样，可以为这么多的国家大事做决定。



一般西方国家的民主都是典型的民主，也就是说，选民在选举中选出政治家，这些政治家则在他们执政过程中代表国民的利益针对各种国家大事做出裁决。而瑞士的国民还拥有另外一种可能性来影响本国的政体：每年大约四次，国民可以直接决定一些实质性政治问题，从养老金的提高到是否进入殴联体。



有人支持直接民主，就会有人对此表示反对：反对者对国民是否拥有足够的政治常识而表示怀疑.而支持者认为国民最有权决定国家大事，因为他们最知道他们的切身利益和需要，而政治家却对与自身有关的事情更感兴趣。



Bruno Kaufmann是这本有关直接民主新书的作者，他同时也是阿姆斯特丹(Amsterdam)一个非政府组织“欧洲公民提案和公民投票学院”(IRI)的代表。以下是本站记者对他进行采访的现场记实：

swissinfo：您书中主要是从积极的角度评价了直接民主，是这样吗？

Bruno Kaufmann: 我们尝试用公正的眼光对待这一问题。我们希望证实直接民主的存在并不会导致灾难和无政府主义的发生。



但是我们并不赞同滥用直接民主，比如利用它来针对外国人的入籍问题。瑞士很多地区，由选民决定外国人是否可以加入瑞士国籍。



书中同时批评瑞士无法以一种活跃、开放的政策将本国直接民主的政治体系与欧洲政体相结合。

swissinfo：另一方面，有些人认为利用直接民主解决问题速度非常缓慢，而且选民不一定具有足够的决定政治事宜的能力，您也对此发表了评论。

B.K.：这是这本书的一个主题。我们想说，直接民主并不说明某一部分人可以更好地控制局面，这里指的是一个政治工具和如何利用这一政治工具的问题。人们被赋予职权，并可以利用这些职权，换句话说，就是在实践中学习运用民主。



对于我们来说，我们要证实的是，为直接民主多花些时间并不是一件非常严重的事。速度缓慢有时并不是件坏事，如果太草率地解决一件事有时会导致混乱。

swissinfo：瑞士政治体制的最大成就是什么?

B.K.:这里并不存在一个统一的风格，瑞士的直接民主各地区、地方各不相同。



但是瑞士的政治体制的确非常接近民众。瑞士政府将各个小团体统一起来，和平共处，并利用和平的方式解决各类危机。



直接民主这一政治体系似乎对社会的安定和富足有一定积极意义。人们清楚地知道什么是必要的。每位公民在社会中的角色都不仅仅是一个消费者―而是有意识地生活在这个社会中。



直接民主并不是一个外来的、老式的社会形态，它是一个非常现代的、多功能的社会方案。



swissinfo

数据资料 自1848年瑞士建国以来，共进行过531次全民投票。

公民倡议提案: 14次被受理, 159次被拒绝。

公民投票: 215次被通过，121次被拒绝。

国民每四年选出新国会。 信息框结尾

链接

Neuer Inhalt Horizontal Line