此内容发布于2018年2月13日 下午4:45 最后更新 - 2018年2月13日 -16:45

2014年索契冬奥会开幕式上，瑞士运动员方队旗手、跳台滑雪名将Simon Ammann手里举的就是一面长方形的瑞士国旗。

(Keystone)

2018年韩国平昌冬奥会开幕式上，当瑞士代表队步入奥林匹克体育场时，旗手手里举着的是一面长宽比例为3：2的长方形红底白十字旗- 这并非瑞士国旗的“常态”，只是为了和其他国家相统一。

瑞士国旗只有在极特殊的情况下会“由正方变长方”，奥运会就是特例之一。所有参赛国的国旗都是在国际奥林匹克委员会(英、法)外部链接的授权下制造的。国际奥委会多年前决定，从2004年雅典奥运会开始，各个国家的国旗规格均要统一成尺寸相同的长方形。

目的很简单：避免某国国旗因为规格特殊而过于醒目，这有违“所有国家之间相互平等、相互尊重”的奥林匹克精神。

尽管如此，还是有一个国家“搞了特殊”：尼泊尔。因为该国的国旗呈双三角形，实在“独树一帜”。

至于拥有正方形国旗的国家，除了瑞士就只有梵蒂冈了。除此之外，两国还有另一独有的纽带：守卫教宗安全的瑞士教皇卫队。

说到特殊的旗，还得提到玻利维亚的七色印加旗帜外部链接。这是当地原住民的旗子，该国宪法赋予它同三色国旗同等的地位。

公海舰队

奥运赛场之外，长方形瑞士国旗还出现在公海海面上。瑞士海事导航办公室负责人Reto Dürler介绍说，在一共35艘瑞士商船和2000多艘海上游艇上都飘扬着长方形的瑞士国旗。

Dürler解释道，这是第二次世界大战期间首次定下的国际准则，现被纳入联邦法律(SR747.30)：瑞士的各类海事船只上必需悬挂瑞士海事国旗。

他补充说，这一规定同所有使用瑞士内陆水道的船舶管理对比鲜明，在瑞士境内的水道内，船只上升起的都是传统的正方形旗帜。瑞士区舰队也不例外，它负责在较大湖泊上派遣小型舰船巡逻。

关于国旗 现代瑞士国旗的起源可追溯至1339年。在伯尔尼州Laupen进行的一场战斗中，为了将战友同来自弗里堡和勃艮第的敌军相区分，瑞士士兵在自己的战袍上缝上白色十字。 1848年，红底白十字旗帜被宪法定为瑞士联邦国旗。 瑞士海事国旗上，白十字的高度与旗高的比例是5：8，十字长度与旗长的比例为5：12。 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch

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