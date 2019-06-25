幾米的作品已由瑞士出版社帶入歐陸德語世界

(作者提供)

在陽光普照的春日末了，棉絮飄散在蘇黎世的天空，瑞士迎來了亞洲最著名的成人繪本畫家幾米。在中文的世界裡，他的作品已遠超過原創的書籍本身，改編成電影、舞台劇或是連續劇，是家喻戶曉的人物。

他的作品是由瑞士出版社帶入歐陸德語世界，近日在瑞士與德國引起風潮。



出版幾米繪本的瑞士出版社華瑞圖書網(德)外部链接表示，瑞士對於亞洲的認識多半從經濟、政治與旅遊的角度切入，對文化與歷史著墨甚少，這也同時簡化了中文世界的複雜度，對東亞研究就難以全面觀照。而中文的圖書世界多彩豐富，鮮為歐洲讀者所知，要認識中文世界，若從圖書入手，即能對文化有更深入和全面的了解。



瑞士的人口與面積是歐陸的小國，但將中文原著引進德語國家的作品數量卻是大國，在德語漫畫界具有盛名的瑞士出版社Edition Moderne(德)外部链接也出版過德語版的中國近代史漫畫，將中文世界推向歐洲，在嚴肅的學術書籍之外，增加了認識東亞的機會。瑞士雖小，卻是文化引介的先驅，是圖像世界裡中西交流的橋樑角色。



作家幾米多年前也曾造訪瑞士。六月18日晚間在蘇黎世的幾米簽書會上，聚集了上百位喜愛幾米作品的中外讀者。有瑞士讀者表示：「瑞士和中文世界的交流很少，能夠看到一個以中文創作的作者來到瑞士和讀者見面千載難逢，這個第一次的機會，我很榮幸躬逢其盛。」

這也是幾米首次以作家身分在蘇黎世與讀者見面，他與Swissinfo的讀者分享他多年來繪本創作的心路歷程，與他的瑞士觀察。



幾米在簽書會與讀者上與讀者交流

(大塊文化 林盈志)

瑞士資訊swissinfo.ch：您20年來的創作量極大，對於瑞士出版社選擇「地下鐵」、「藍石頭」、「星空」和「時光電影院」您有什麼看法?

幾米：成人的世界如何回想童年，反芻內心的世界，從繪本作為一種引導，再一次探索自己，這是我創作的初衷。



在這次巡迴旅程中，瑞士與德國的記者都發覺我在瑞士出版的這幾本書很「重」，這個重除了重量之外，內容也很「重要」。這是我的瑞士出版社選書的角度，他們必然是選擇了德語讀者可以接受的題材。

瑞士資訊swissinfo.ch：您看到瑞士出版社為您出版的德語作品時，自己的作品被譯為一個完全不懂的文字，是什麼樣的心情?

幾米：必須承認我的作品被翻譯成不同的語言，有些語言我完全不懂，比方德語和義大利語。但出版社都會介紹我認識譯者，在交流的過程中，我發覺歐洲的譯者中文能力都不錯，我其實也就放心了。



幾米作品

(大塊文化 林盈志)

此外，在外媒的採訪中，我也感受到記者與讀者對作品的喜愛，因為這份真切的感受，我相信外國讀者也明白了我在作品中想表達的意念。我在國外巡迴的過程裡，時常有讀者拿著已經翻過多年的老作品來請我簽名，也有讀者噙著淚水，說著書本如何陪伴他度過困難歲月，我的書能得到如此大的共鳴，總讓我感到無比的幸運。

瑞士資訊swissinfo.ch：從您對瑞士的觀察，您覺得您的哪部作品或許更接近讀者的取向?

幾米：我的出版社目前所選的書都是較為悲傷的主題，情感投射往相似的方向。而我也有較為溫馨和歡樂的作品，我相信歐洲讀者應該也會喜歡。



我與其他圖文書作家的不同之處在，我的作品色彩繽紛，帶有童書的味道，但我在書的規格上做的是成人書籍的規格，企圖讓經銷商在分類上就自動將我的作品分在成人的書籍，打破成人書籍的書架上只有文字書的現象。純粹是為成人讀者而畫，這是我創作至今不變的初衷。



我沒有特別認為哪本作品是適合歐洲讀者的，我對歐洲市場還了解不深



瑞士資訊swissinfo.ch：您有不少作品被不同的素材重新演繹。請您與我們的讀者分享看到作品重新演繹的感受?

幾米：我授權用不同的媒體來詮釋我的作品後，我就不再過問發行和編導的細節。畢竟書所面對的讀者，和影音市場的閱聽群眾是不同的群體。



我的讀者有些是先看過電影或舞台劇，再重新回頭認識幾米，這與20年前的圖書市場很不同。現在也有很多大銀幕的製作超過原著本身，觀眾未必想閱讀原著的漫畫或小說。觀眾看電影和讀者看書是不同的心情。



現在書籍原創與再演繹的成品已是兩種不同的作品，而電視和電影所能包容的閱聽群眾更多。我有時覺得書是我完成的，而其他媒體素材的作品已經是孩子大了，長成我當初想像不到的樣子。

瑞士資訊swissinfo.ch：請您以作家的角度來說說您的瑞士之行?這次的旅行也增加了您的創作題材嗎?

幾米：我是一個喜歡畫自己城市的畫家，適合在自己的城市角落裡，用生活的圖像來說故事，在時間的推移下，醞釀劇情。我並不是一個在旅途中感受靈感創作的人。同時，靈光乍現的時間短暫，卻要用更長的時間來完成其中的內容。



幾米本人

(大塊文化 林盈志)

相較於只存在5秒鐘的靈感，自律、毅力與專注，這些不浪漫的字眼反而是更重要的事情。有了一個創作的初想，卻必須擯棄所有雜務，致力於創作，用一年的時間來完成短暫的靈感。創作大抵不是文青式的浪漫。



巡迴是一種行程奔波的工作，而我在蘇黎世湖畔時感受到幸福。

瑞士資訊swissinfo.ch：您所參訪的瑞士博物館或美術館是否有值得與我們分享之處?

幾米：我此行造訪了蘇黎世美術館，驚艷不已。在我心中每一幅真跡都能是一個單獨的展覽。美術館的票價頗高，但每週三的免費參觀日，這樣的措施可以造福許多對藝術創作感興趣，卻買不起門票的民眾。我認為比起票價低廉，人人需購票來說，有一個免費日是一個很好的利民政策。免費入場，也進一步讓經典的作品成為公共財，有共享的概念。

幾米在瑞士的簽書會

(大塊文化 林盈志)

瑞士資訊swissinfo.ch：請您給想來瑞士或是歐洲發展的作家一些建議。

幾米：有能力創作、到出書以及獲得市場與讀者的迴響，這些步驟和進程都有不同程度的難度。一步一步踏實走，累積能力與作品，對每一個創作者都是必要的。



我走過的路有時空背景的因素，當時正是台灣解除報禁的時代，報紙副刊開始蓬勃發展。我努力創作，也迎上了一個時代機會，有幸地能為許多作家配圖，而開始了作品的累積與個人的能見度。從短篇作品到出書，都是不同能力的建構。累積是很重要的過程。



亞洲的圖文市場交流較多，要打進其他亞洲國家相對簡單，而歐洲對中文的圖文創作者來說是一個新市場，仍需要碰撞與摸索。感謝出版商的邀請，他們像一條辛勤的牛一樣，努力耕耘中西雙方的交流，我是為了支持這個瑞士出版社而來。也同時希望歐洲的讀者能以實際購書的行動，支持中西方藝術與圖書的交流。

瑞士資訊swissinfo.ch：請您補充此行中您所看到的對創作有益的環境因素。

幾米：這次巡迴過程裡，許多瑞士與德國記者在讀過我的書之後所做的採訪都很深入，也有精彩的評論，同時也產生了對出版界的正面效益。日前法蘭克福匯報(德)外部链接採訪我的文章出刊之後，我的作品在歐洲的網路書店就銷售一空。這表示媒體對於讀者仍是有很大的影響力，媒體也存在著一種公信度和權威性。



在歐洲這是很好的現象，文藝評論的存在對於出版有正面的影響，讓讀者願意購書，再次親近書本，就是對創作的正面循環。

作者：方常均 Facebook外部链接



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