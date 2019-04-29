瑞士人素来秉持的高效、实干精神也潜移默化地滋长延伸到了马拉松竞技跑道上。

(Keystone/anthony Anex)

全球迄今最大规模的马拉松竞赛成绩大数据研究证实，瑞士人素来秉持的高效、实干精神也潜移默化地滋长延伸到了马拉松竞技跑道上，盘点全球各地马拉松赛事，瑞士选手跑完全马人均仅耗时3小时50分钟，而近乎垫底的中国人平均成绩为4小时52分，仅略胜墨西哥(4:53)、印度(5:05) 与菲律宾(5:25)一筹。



早已退役的运动员、现统计学家Jens Jakob Andersen及数学家Wojciech Fedyszyn通过对2008年至2018年期间全球逾1900万场马拉松参赛选手完成42.195公里全程马拉松的起止时间加以整理分析，于4月17日发布了研究结果(英)外部链接。



“回溯过去11年的数据，瑞士人跑完全马的时长缩短了14分56秒，而全世界的平均成绩仅提高3分55秒。总体而言，瑞士选手比其他马拉松参赛选手跑完全马耗时要短出足足40分钟，”身为专业跑鞋网站RunRepeat.com创始人的Andersen介绍道。



瑞士阵营的成绩如此骄人，很大程度上应归功于瑞士女性跑友，她们完成全马平均成绩为3小时49分13秒，即便是与包括接壤毗邻国家-德国、法国、意大利、奥地利在内的绝大多数其他国家男性选手相比，在全马跑道上健步如飞的瑞士女性也能力挫群雄，遥遥领先。



颇为考验耐力的马拉松长跑运动，近年来在瑞士越来越风靡。在过去11年间，瑞士全民对马拉松赛的参与度竟骤增75%，远远高于全球40%左右的平均增长率。

颁奖台

整体最快：瑞士(3:50:37)，荷兰(3:52:10)及西班牙(3:52:25) 男性最快：西班牙(3:49:09)，瑞士(3:49:13)及荷兰(3:54:18) 女性最快：瑞士(3:49:13)，荷兰(3:59:04)及西班牙(4:12:22) 信息框结尾





瑞士资讯swissinfo.ch/ac

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