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瑞士最佳新闻摄影师，花落爱护动物的超级大暖男 Daniel Rihs 最后更新 - 2019年4月25日 -15:42 经莱因哈特·冯·格拉芬利德基金会(Fondation Reinhardt von Graffenried)评审委员会对多幅匠心独妙的上乘新闻图片精心甄选及审核评定，Stefan Bohrer获高度认可，并斩获年度瑞士最佳新闻摄影师桂冠。 现年仅34岁的新闻摄影界翘楚Bohrer(英)现居于瑞士巴塞尔。这位风华正茂之年的摄影师，凭借用镜头捕捉到的巴塞尔莱茵河港口(Basler Rheinhafen)突如其来的火灾现场直击照片(参见下图)，从“新闻时事”类别众多参赛作品中脱颖而出，问鼎榜首。 “这张照片，无疑是出自近年来新闻摄影巅峰巨匠之手的一份视觉杰作，”评审团成员Koni Nordmann(德)赞誉道。他进而拿这一作品与另一幅构图相似的照片做了个对比，而后者由在业界享有盛誉的玛格南图片社(亦称“玛格南摄影通讯社”)摄影师托马斯·赫普克尔(Thomas Hoepker)所拍摄，在那张照片(英)里，一群年轻人坐在纽约布鲁克林的公园晒着太阳、喝着啤酒、安逸地闲聊着，而他们身后，却是纽约地标双子座因恐袭而熊熊焚烧的场景。 身为自由摄影师及图片编辑的Bohrer，曾就读于卢塞恩媒体教育中心(MAZ，德)新闻摄影专业。目前，他正为动物保护组织“四爪”(four paws，德)服务，负责陪伴及看护一头远赴重洋、自阿尔巴尼亚送抵瑞士的长期疏于照顾且疾病缠身的熊。