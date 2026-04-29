IG发神秘数字贝壳照惹祸上身 FBI前局长柯米涉威胁川普性命遭起诉

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（法新社华盛顿28日电） 美国官员今天表示，前联邦调查局（FBI）局长柯米去年在社群媒体上传一张「神秘数字」贝壳照，被控威胁总统川普生命而遭起诉；柯米坚称自己「无辜」，且毫不畏惧。

这项由北卡罗来纳大陪审团提出的起诉，源于现年65岁的柯米（James Comey）去年5月在社群平台Instagram（IG）发布一张照片，内容是他和妻子在沙滩上散步，发现有人用贝壳排列成8647字样。

川普当时接受福斯新闻（Fox News）访问时称，86在美国俚语中有「摆脱」、「杀死」之意，而47则是指他身为美国第47位总统。

川普当时表示：「他完全知道那代表什么意思，就是指暗杀，非常清楚易懂。」

起诉书指出，贝壳排成8647字样，是「明确表达有意伤害美国总统的企图」。

美国代理司法部长布兰希（Todd Blanche）说，柯米面临两项罪名，包括「蓄意威胁，意图对美国总统造成死亡或人身伤害」，以及跨州传递威胁讯息。每项罪名最高可判处10年徒刑。

布兰希表示：「我认为可以肯定地说，威胁任何人的生命都是危险举措，也可能构成犯罪。司法部绝不容许威胁美国总统生命的行为。」

柯米先前已为这则贴文致歉，说自己没想太多就把照片上传到社群平台，也「没有意识到有些人会将这组数字与暴力联想在一起」。

柯米后来删除贴文，并发布声明否认这是煽动暴力。

柯米说：「即便我觉得那种说法很荒唐，我还是不希望与任何暴力扯上关系。」

民主党籍参议员杜宾（Dick Durbin）谴责针对柯米的最新起诉，称其「毫无根据」且是「小家子气的报复」。

柯米今天则坚称自己是「无辜的」，且无所畏惧。

他在一段影片声明中说：「我是无辜的，我并不害怕，我依然相信独立的联邦司法体系，那就来吧！」（编译：刘文瑜）