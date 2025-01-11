Meta结束在美国第三方事实查核 拜登斥可耻

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（法新社华盛顿10日电） 社群媒体巨擘Meta近日宣布，将在美国取消旗下脸书（Facebook）和Instagram的第三方事实查核计画，美国总统拜登（Joe Biden）今天谴责Meta，并称此举「相当可耻」。

Meta执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）7日宣布，将在美国停止第三方事实查核计画，改由一般用户自行利用在社群平台X上广受欢迎的「社群笔记」（Community Notes）模式来辟谣。

各界认为Meta试图藉此迎合美国候任总统川普，川普的保守派支持者长期不满社群平台上的事实查核功能，称其为限制言论自由和审查右派言论的手段。

拜登在白宫被记者问及此事时表示：「我认为这相当可耻。说实话很重要…（这种做法）完全违背美国的核心价值观。」

国际事实查核联盟（IFCN）也警告，若Meta将这项政策扩及美国以外的上百个国家，将带来毁灭性后果，「若Meta决定在全球停止这项计画，几乎可以确定会导致真实世界许多地方受到伤害」。

祖克柏今天接受Podcast节目主持人乔罗根（Joe Rogan）访问时坚持他的立场，称事实查核计画就像某种出自英国作家乔治．欧威尔（George Orwell）反乌托邦小说「1984」的产物，还说这项计画自2016年实施以来「严重损害信任，特别是在美国」。

联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）今天在X上发文强调，管控网路上的有害内容和仇恨言论「并不是审查」，若让这种内容在网路上蔓延，将「影响到现实世界」。