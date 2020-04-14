雖然新冠病毒疫情的肆意蔓延已導致絕大多數商家暫時關門停業，不過，也有不少企業目前正著手啟動新業務，或積極尋求新商機，從而為自覺居家隔離的民眾提供“到宅服務”。

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部分瑞士本土的農場直銷店-譬如坐落於沃州歐萊爾鎮(Oleyres)的零售“農家店”Thierry Miauton外部链接，眼下正忙著將產自當地的農副產品送到居民的家門口，這麼一來，客戶們就不必以身犯險、外出採購，避免了在超市挑選購買食材時可能會接觸到新冠病毒感染者。這家備貨充足的農場直銷店，目前的配送速度已幾乎很難滿足源源不絕的訂貨需求，因此，商家現已招募多位志願者來幫忙給配送的農產品進行包裝。自從瑞士政府為遏制疫情蔓延建議並敦促所有居民盡量待在家中以來，這家商店的銷售額已足足增長了三倍。

瑞士各地的送餐到戶服務已風靡有一段時間了，然而，近期又湧現出不少讓民眾宅在家裡也能享受和沈浸其中的全新文化娛樂服務項目。比方說，得益於伯恩“燈光秀”電影資料檔案館協會(Lichstspiel cinematheque association)外部链接，現如今，您可以在線瀏覽源自不同時代背景浩瀚豐富的電影資源。該協會完善保存並維護著一批獨特的電影資料藏品，目前正通過網絡直播的方式與公眾共賞。與此同時，該協會還向宅家受眾提供多位文化專家的現場介紹。

如果您並非電影發燒友，而是更青睞於廣播，那麼，您也能享受到一項名為Radio 40外部链接的全新網絡服務。這一項目由來自洛桑的兩名藝術家-Agathe Raboud和Semion Sidorenko所創立。他們原本計劃的表演因此次新冠疫情而遺憾取消，因此，這兩位藝術家希望能在網絡世界里為DJ們和其他音樂演奏者們創建一方舞台。聽眾們受邀在該平台上為各具表現特色的藝術家們提供經濟資助，因為在當前情勢下，這些藝術工作者難以憑藉才能維持生計。





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