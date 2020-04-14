虽然新冠病毒疫情的肆意蔓延已导致绝大多数商家暂时关门停业，不过，也有不少企业目前正着手启动新业务，或积极寻求新商机，从而为自觉居家隔离的民众提供“到宅服务”。

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部分瑞士本土的农场直销店-譬如坐落于沃州欧莱尔镇(Oleyres)的零售“农家店”Thierry Miauton外部链接，眼下正忙着将产自当地的农副产品送到居民的家门口，这么一来，客户们就不必以身犯险、外出采购，避免了在超市挑选购买食材时可能会接触到新冠病毒感染者。这家备货充足的农场直销店，目前的配送速度已几乎很难满足源源不绝的订货需求，因此，商家现已招募多位志愿者来帮忙给配送的农产品进行包装。自从瑞士政府为遏制疫情蔓延建议并敦促所有居民尽量待在家中以来，这家商店的销售额已足足增长了三倍。



瑞士各地的送餐到户服务已风靡有一段时间了，然而，近期又涌现出不少让民众宅在家里也能享受和沉浸其中的全新文化娱乐服务项目。比方说，得益于伯尔尼“灯光秀”电影资料档案馆协会(Lichstspiel cinematheque association)外部链接，现如今，您可以在线浏览源自不同时代背景浩瀚丰富的电影资源。该协会完善保存并维护着一批独特的电影资料藏品，目前正通过网络直播的方式与公众共赏。与此同时，该协会还向宅家受众提供多位文化专家的现场介绍。

如果您并非电影发烧友，而是更青睐于广播，那么，您也能享受到一项名为Radio 40外部链接的全新网络服务。这一项目由来自洛桑的两名艺术家-Agathe Raboud和Semion Sidorenko所创立。他们原本计划的表演因此次新冠疫情而遗憾取消，因此，这两位艺术家希望能在网络世界里为DJ们和其他音乐演奏者们创建一方舞台。听众们受邀在该平台上为各具表现特色的艺术家们提供经济资助，因为在当前情势下，这些艺术工作者难以凭借才能维持生计。







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