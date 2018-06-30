在阿彭策尔州的牲畜秀上，Tim Bischofberger (13岁)和Christoph Fässler (14岁)被允许抽了人生第一支烟 ，2017年10月。

Schweizweite Bräuche fotografiert von einem Flüchtling

春节、元宵、清明、端午、中秋、重阳节，中国有着各种风俗、传统节日，瑞士也不例外，有着千奇百怪的民风，让我们跟随一名生活在瑞士的斯里兰卡难民的镜头，用外国人的视角体验一下瑞士的风俗节日。

Sasi Subramaniam，是来自斯里兰卡的难民，他在瑞士取得了一个摄影师证书，毕业考试作品选择的题目是瑞士的习俗，他穿梭于瑞士各州，在镜头下收录了16个民间习俗节日。

Sasi Subramaniam在斯里兰卡曾是一名战地记者，2008年被迫逃亡到瑞士避难，他与妻子一起被安排在瑞士东部格拉鲁斯州居住，如今他依然在那里生活和工作，“我从未对文化和民俗产生过兴趣，连我们国家的这些习俗我都不是很清楚，”Sasi对瑞士资讯swissinfo.ch记者说：“我对政治更感兴趣。”



2010年他从一个出版社那里得到了一个邀约，希望他能为一本图册拍摄格拉鲁斯习俗的照片，当时他已经作为摄影师为一份地方报刊工作，并爱上了以人文为主题的摄影工作，“这有助于缓解我胸中巨大的悲痛，也帮助我打开通往这个陌生世界的大门。”



在他拍摄的这套图片中，他并不想只突出习俗这一主题，而是抓拍细节，在正确的时间、恰当的光影中拍下最到位的人物面部活动。他说：“最让我着迷的是，孩子们在节日上表现出的那种专注与热情。”

Neuer Inhalt Horizontal Line