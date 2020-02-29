由瑞士摄影师彼得·达曼(Peter Dammann)所拍摄的俄罗斯军校受训学员的一组纪实性摄影作品，曾在1998年让他声名鹊起，备受赞誉。现如今，瑞士出版的一本收录了其作品的摄影集和一轮展览，无疑是对他生前留下浩如烟海的佳作的回顾和追忆。



曾凭借一组俄罗斯军校学员人像摄影作品一举摘得1998年度世界新闻摄影比赛(World Press Photo Contest，业界通称“荷赛”)头奖的瑞士摄影师达曼，同时还是一位社会评论家，他所拥有的广泛受众，对他的作品具有着高度认同感。

达曼所拍摄的照片，往往聚焦于儿童和年轻人。无论他们生活在街巷阡陌、孤儿院还是精神病院，达曼总能够通过摄影语言给予他们人性化的呈现，用镜头捕捉他们各自鲜明的个性。他拍摄的照片，记录了他彼时在俄罗斯遇到的孩子们所面临的不公待遇和日常艰辛。



上个世纪90年代，当达曼游历圣彼得堡时，从故乡只身逃离到这座城市的成千上万的孤儿或惨遭遗弃的孩童，把残垣断壁的废墟和火车站当成了自己赖以栖身的一隅家园。达曼用镜头记录下了他们的一幕幕稚嫩容颜，以期让各界提高对这些孩子艰难处境的认知，并试图帮他们找到可以安稳入睡的地方，而无需时刻提心吊胆，担心当地政府会将他们带走。



在上个世纪90年代前往俄罗斯科特林岛上驻扎着海军基地的城镇喀琅施塔得(Kronstadt)的旅途中，达曼拍摄了多位来自贫困家庭的俄罗斯军校受训孩童。在圣彼得堡期间，他也为出身自沿袭数代入伍传统的军人世家的军校学员拍摄了照片。这些新闻摄影报道在德国期刊Mare上一经刊登，便让他赢得了广泛的认可，凭借这组报道，他最终将世界新闻摄影比赛头奖(英外部链接)收入囊中。

利用处于政治败局中国家的文化



达曼还曾经前往巴勒斯坦中部城镇拉姆安拉(Ramallah)，拍摄了当地的巴勒斯坦青年交响乐团(Palestine Youth Orchestra)。这家合奏表演乐团的创始人，是其指挥Daniel Barenboim和已故的巴勒斯坦文学学者爱德华·萨伊德(Edward Said)。拍摄期间，达曼在接受德国时事社会生活周刊《亮点》(Stern)采访时表示，他痴迷于利用文化、从而让政治失利的国家有所作为-比如创造和平的想法。



自1996年与瑞士电影导演Gabriele Schärer结为伉俪之后，这名出生于德国的摄影师，便申请入籍成为瑞士公民，并就此在伯尔尼安居。他最终于2015年驾鹤西归，留下了浩如烟海的摄影作品。妻子Schärer在丈夫离世后将他生前作品集结成书，并于2019年将这本名为《白马：彼得·达曼摄影作品》(The White Horse: Peter Dammann. Photography，德)的书籍出版。



与此同时，达曼的摄影作品目前正在伯尔尼的Kornhausforum画廊(德)外部链接展出。该展览将持续至2020年3月7日。

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