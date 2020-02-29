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彼得·达曼的摄影术 斩获世界新闻摄影比赛头奖的瑞士人

The 11-year-old Vova (Vladimir) is a cadet in the first year of the Kronstadt Academy.

该照片选自令新闻摄影记者彼得·达曼声名鹊起、备受赞誉的系列作品集。年仅11岁的军校学员Vladimir(Vova)，正在纳西莫夫海军学校(Nakhimov Naval Academy)接受第一年的训练。在被该军校录取之前，Vova甚至从未亲眼见过内陆湖泊，对和船舶更是一无所知。拍摄于1997年；地点：俄罗斯的喀琅施塔得。

Children who have been picked up and taken to the distribution centres by the Russian Militia.

圣彼得堡街头流离失所的儿童，被暂且收容于民兵自卫队所组织的”配送中心“。这些孩子在被送到孤儿院或者父母身边之前，会被强制将头发剃光。拍摄于1991年至1995年期间；地点：俄罗斯圣彼得堡。

Cadets of the Nakhimov Academy

年轻的军校学员们。圣彼得堡前任市长(总督)创立了喀琅施塔得海军学校(Kronstadt Cadet academy)。该学院创建的初衷，是为了给处境不利的弱势儿童提供一处庇护之所。拍摄于1997年。

Children sleeping under a bench.

孩子们经常会在平躺在铁路站台上长椅底下冰冷的地面上睡觉。拍摄于1995年；地点：罗马尼亚的布加勒斯特。

Street children in Sofia, Bulgaria

虽然火车站内部要比户外暖和得多，然而，年纪较小的孩童，会成为年龄较长的孩子以及成年人锁定的目标，他们随身携带仅有的少得可怜的物件和钱财，也会被后者偷个精光。不仅如此，警察还会四处驱赶他们。拍摄于1992年；地点：保加利亚首都索菲亚。

Children eating food with a nun.

自1926年以来，修女们便开始纷纷将修道院用作儿童之家。拍摄于1991年至1995年之间；地点：波兰华沙。

Left: Christina Right: Tiago

左图：17岁的Christina的栖身之所，是一间残疾儿童之家，隔壁就是一家精神病院。拍摄于2002年至2003年；地点：罗马尼亚。右图：虽然Tiago的母亲就住在萨尔瓦多市(Salvador)的同一个区，但他依然不愿回家，宁愿流离于港口附近，直接睡在大街上。和他有类似境遇的孩子，都用港口的污水擦洗身子。拍摄于2002年；地点：巴西。

Svetlana Khakimova with her family.

音乐学校一年级的学生Svetlana Khakimova和其他家庭成员，所有的吃喝拉撒日常生活都得在这个狭促的房间内完成，当然，也包括了她必弹的钢琴。拍摄于1998年至1999年之间；地点：俄罗斯圣彼得堡。

Daniel Barenboim at a rehearsal in Ramallah.

在巴勒斯坦中部城镇拉姆安拉，指挥Daniel Barenboim正带领巴勒斯坦青年交响乐团进行排演。拍摄于2004年至2007年之间；地点：巴勒斯按。

Professor Neli Imedashvili teaches her student Sergo Markosian.

Neli Imedashvili教授已经从教于音乐教学逾50年，这张摄影作品呈现的正是她和学生Sergo Markosian的上课场景。拍摄于2010年至2012年期间；地点：格鲁吉亚。

2014 Beach at Gaza

巴勒斯坦加沙市的海滩。拍摄于2014年。

Image Gallery on the work of photographer Peter Dammann

由瑞士摄影师彼得·达曼(Peter Dammann)所拍摄的俄罗斯军校受训学员的一组纪实性摄影作品，曾在1998年让他声名鹊起，备受赞誉。现如今，瑞士出版的一本收录了其作品的摄影集和一轮展览，无疑是对他生前留下浩如烟海的佳作的回顾和追忆。

曾凭借一组俄罗斯军校学员人像摄影作品一举摘得1998年度世界新闻摄影比赛(World Press Photo Contest，业界通称“荷赛”)头奖的瑞士摄影师达曼，同时还是一位社会评论家，他所拥有的广泛受众，对他的作品具有着高度认同感。

达曼所拍摄的照片，往往聚焦于儿童和年轻人。无论他们生活在街巷阡陌、孤儿院还是精神病院，达曼总能够通过摄影语言给予他们人性化的呈现，用镜头捕捉他们各自鲜明的个性。他拍摄的照片，记录了他彼时在俄罗斯遇到的孩子们所面临的不公待遇和日常艰辛。

上个世纪90年代，当达曼游历圣彼得堡时，从故乡只身逃离到这座城市的成千上万的孤儿或惨遭遗弃的孩童，把残垣断壁的废墟和火车站当成了自己赖以栖身的一隅家园。达曼用镜头记录下了他们的一幕幕稚嫩容颜，以期让各界提高对这些孩子艰难处境的认知，并试图帮他们找到可以安稳入睡的地方，而无需时刻提心吊胆，担心当地政府会将他们带走。

在上个世纪90年代前往俄罗斯科特林岛上驻扎着海军基地的城镇喀琅施塔得(Kronstadt)的旅途中，达曼拍摄了多位来自贫困家庭的俄罗斯军校受训孩童。在圣彼得堡期间，他也为出身自沿袭数代入伍传统的军人世家的军校学员拍摄了照片。这些新闻摄影报道在德国期刊Mare上一经刊登，便让他赢得了广泛的认可，凭借这组报道，他最终将世界新闻摄影比赛头奖(英外部链接)收入囊中。

利用处于政治败局中国家的文化

达曼还曾经前往巴勒斯坦中部城镇拉姆安拉(Ramallah)，拍摄了当地的巴勒斯坦青年交响乐团(Palestine Youth Orchestra)。这家合奏表演乐团的创始人，是其指挥Daniel Barenboim和已故的巴勒斯坦文学学者爱德华·萨伊德(Edward Said)。拍摄期间，达曼在接受德国时事社会生活周刊《亮点》(Stern)采访时表示，他痴迷于利用文化、从而让政治失利的国家有所作为-比如创造和平的想法。

自1996年与瑞士电影导演Gabriele Schärer结为伉俪之后，这名出生于德国的摄影师，便申请入籍成为瑞士公民，并就此在伯尔尼安居。他最终于2015年驾鹤西归，留下了浩如烟海的摄影作品。妻子Schärer在丈夫离世后将他生前作品集结成书，并于2019年将这本名为《白马：彼得·达曼摄影作品》(The White Horse: Peter Dammann. Photography，德)的书籍出版。

与此同时，达曼的摄影作品目前正在伯尔尼的Kornhausforum画廊(德)外部链接展出。该展览将持续至2020年3月7日。

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