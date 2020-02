该照片选自令新闻摄影记者彼得·达曼声名鹊起、备受赞誉的系列作品集。年仅11岁的军校学员Vladimir(Vova),正在纳西莫夫海军学校(Nakhimov Naval Academy)接受第一年的训练。在被该军校录取之前,Vova甚至从未亲眼见过内陆湖泊,对和船舶更是一无所知。拍摄于1997年;地点:俄罗斯的喀琅施塔得。 圣彼得堡街头流离失所的儿童,被暂且收容于民兵自卫队所组织的”配送中心“。这些孩子在被送到孤儿院或者父母身边之前,会被强制将头发剃光。拍摄于1991年至1995年期间;地点:俄罗斯圣彼得堡。 年轻的军校学员们。圣彼得堡前任市长(总督)创立了喀琅施塔得海军学校(Kronstadt Cadet academy)。该学院创建的初衷,是为了给处境不利的弱势儿童提供一处庇护之所。拍摄于1997年。

孩子们经常会在平躺在铁路站台上长椅底下冰冷的地面上睡觉。拍摄于1995年;地点:罗马尼亚的布加勒斯特。 虽然火车站内部要比户外暖和得多,然而,年纪较小的孩童,会成为年龄较长的孩子以及成年人锁定的目标,他们随身携带仅有的少得可怜的物件和钱财,也会被后者偷个精光。不仅如此,警察还会四处驱赶他们。拍摄于1992年;地点:保加利亚首都索菲亚。

自1926年以来,修女们便开始纷纷将修道院用作儿童之家。拍摄于1991年至1995年之间;地点:波兰华沙。

左图:17岁的Christina的栖身之所,是一间残疾儿童之家,隔壁就是一家精神病院。拍摄于2002年至2003年;地点:罗马尼亚。右图:虽然Tiago的母亲就住在萨尔瓦多市(Salvador)的同一个区,但他依然不愿回家,宁愿流离于港口附近,直接睡在大街上。和他有类似境遇的孩子,都用港口的污水擦洗身子。拍摄于2002年;地点:巴西。 音乐学校一年级的学生Svetlana Khakimova和其他家庭成员,所有的吃喝拉撒日常生活都得在这个狭促的房间内完成,当然,也包括了她必弹的钢琴。拍摄于1998年至1999年之间;地点:俄罗斯圣彼得堡。

在巴勒斯坦中部城镇拉姆安拉,指挥Daniel Barenboim正带领巴勒斯坦青年交响乐团进行排演。拍摄于2004年至2007年之间;地点:巴勒斯按。

Neli Imedashvili教授已经从教于音乐教学逾50年,这张摄影作品呈现的正是她和学生Sergo Markosian的上课场景。拍摄于2010年至2012年期间;地点:格鲁吉亚。

巴勒斯坦加沙市的海滩。拍摄于2014年。

