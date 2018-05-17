此内容发布于2018年5月17日 上午9:00 最后更新 - 2018年5月17日 -09:00

曾出版发行过一本为流离失所的无家可归者提供“生存指南”手册的瑞士“意料之外协会”(The Surprise association)，日前迎来20周年诞辰。为纪念成立20载这一盛事，该协会推出了瑞士首都伯尔尼“社会意识”体验一日游，带队的地陪们身份可有点儿特殊-他们均为货真价实的无家可归亲历者。(瑞士公共电视台SRF/瑞士资讯swissinfo.ch)



徜徉在伯尔尼的街巷，导游罗杰·迈尔(Roger Meier)带着旅游团依次参观救济流浪者的施粥所、暂且栖身的收容所和出售廉价食物的慈善商店，并将他的生活点滴向带着猎奇心的旅游团成员们娓娓道来，以便让这些团友能深入洞察那些曾经帮助迈尔在街头觅衣求食的机构究竟是如何运作的。这种旨在克服歧视的导游服务，也同样出现在苏黎世。



来自瑞士公共电视台SRF的一支采编团队，也跟着导游罗杰·迈尔亲身体验了一次“无家可归者伯尔尼生存一日游”。自从从施虐成性的养父的魔掌下逃离之后，迈尔便过上了流离失所的流浪生活。而多亏有了这份带团导游的工作，现如今，他终于生平第一次拥有了安定的栖身之处。不过，他说自己从来就没有对流浪街头的生活方式产生过恐惧心理，“因为这是唯一一个不会有任何飞来横祸或者不测砸到我头上的地方；对我来说，也是唯一一个轻车熟路的地方。”



近日，伯尔尼一家名为“公民社区”(Bürgegemeinde)的公关公司颁发给“意料之外协会”一笔5万瑞郎的奖金。这家非政府机构以每两周的频率，出版每本售价为6瑞郎的半月刊，收益的一半会拨放给在机构担任导游服务的无家可归人士。这份定期发行的期刊不仅仅是居无定所贫困群体的收入来源，还通过刊登分析解决当前社会问题的文章来传达其教育功能。

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