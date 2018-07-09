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最省钱、最简单的瑞士交通方式 瑞士交通介绍 - 给新手的攻略

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怎样才是在瑞士最省钱、最简单的交通方式？这里末羊子用动画的形式给你做了一个详细的介绍。

无论你是来瑞士读书的学生、自助旅行的旅客、正好路过或纯粹好奇，要搞明白一个陌生环境的交通实在太麻烦了。在这里你可以轻松简单地了解瑞士各类交通票的类型，并按照自己的需求量身预订或购买。

更多关于瑞士生活、留学、旅行的小知识和小贴士，可以在youtube观看末羊的视频外部链接，或者instagram：dontkjoanne

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