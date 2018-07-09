最省钱、最简单的瑞士交通方式 瑞士交通介绍 - 给新手的攻略 作者： 末羊子 经济 闲暇 ... 打印 评论 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E6%9C%80%E7%9C%81%E9%92%B1-%E6%9C%80%E7%AE%80%E5%8D%95%E7%9A%84%E7%91%9E%E5%A3%AB%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%96%B9%E5%BC%8F_%E7%91%9E%E5%A3%AB%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BB%8B%E7%BB%8D---%E7%BB%99%E6%96%B0%E6%89%8B%E7%9A%84%E6%94%BB%E7%95%A5/44060274" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2018年7月9日 上午9:00最后更新 - 2018年7月9日 -09:00 怎样才是在瑞士最省钱、最简单的交通方式？这里末羊子用动画的形式给你做了一个详细的介绍。无论你是来瑞士读书的学生、自助旅行的旅客、正好路过或纯粹好奇，要搞明白一个陌生环境的交通实在太麻烦了。在这里你可以轻松简单地了解瑞士各类交通票的类型，并按照自己的需求量身预订或购买。更多关于瑞士生活、留学、旅行的小知识和小贴士，可以在youtube观看末羊的视频外部链接，或者instagram：dontkjoanne Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体