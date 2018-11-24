Ausstellung Fotografie über Gletscher

气候变迁在很长时间以来都是摄影师Daniel Schwartz一直关注的题材。于格劳宾登艺术博物馆开办的《跋涉在冰川之上》(Gletscher Odyssee)展，用照片展示了在艺术馆门外发生的事。



有爸爸陪伴在侧的一次散步，孩童记忆中瓦莱山里的一个地方：这些对Schwartz当前的作品都起着重要的作用。看向现在罗纳河冰川共同的目光，以及对50年前郊游照片的关注，都令这一题材变得更容易让人理解。历经上千年的成长、悄无声息向前移动的冰雪风暴正在缩回脚步-就在我们的眼皮底下-消融。



始于好奇



Daniel Schwartz在那次郊游之后回家了，回到了索罗图恩-有着冰川印痕的汝拉山南麓。这一题材狠狠地攥住了摄影师：他开始研究地图，和冰川学家取得联系。Schwartz的工作总有一套固定流程：起初是调研，出于好奇，还有希望了解个中关系的愿望。



他把这与自己的生活联系在一起：Schwartz开始挖掘在自己生涯里出现的阿尔卑斯山系中的地方与道路。他还补充了在亚洲、非洲以及南美洲所拍摄的冰川地区照片。展览中的照片和图片显示冰后期的冰川情况，以及最近200年它的消失。



艺术与贴近真实之间



当展览在位于库尔的格劳宾登艺术博物馆开幕时，Daniel Schwartz说：“您现在在博物馆墙上所看到的，是摄影记者工作的结晶”。他补充说：“我的作品以事实为依据。我在用我的相机，还原当地真实存在的事情和环境。而且，这些事物有一定的社会政治重要性”。

到21世纪末，现在的冰川将几乎消融殆尽，对此大部分专家意见一致。



抓住，逝去的



政治只会跛行在事态发展之后。而艺术往往会显示出它的社会重要性，却羞于给出解释，尽管它每天都在我们眼前发生。而Daniel Schwartz的作品却是个例外，它让我们眼睁睁地瞅着，如今的一切即将成为过去。

位于库尔的展览以2017年Thames&Hudson出版社以《当火焰燃烧时》(While The Fires Burn)为题出版的Daniel Schwartz的作品为基础。该展览自2018年11月10日持续至2019年2月17日。

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