玛丽亚娜 在坦桑尼亚找到归宿 作者： Georgina Goodwin 闲暇 综合 ... 打印 评论 其他9种语言 其他9种语言 其他9种语言 (ar) الطمأنينة والراحة في أحضان الطبيعة ومع الماساي في تنزانيا (de) Bei den tansanischen Massai Erfüllung finden (en) Finding fulfillment among the Tanzanian Masai (es) Realizarse entre los masáis en Tanzania (fr) Trouver l'accomplissement chez les Maasaï de Tanzanie (it) Realizzarsi tra i Masai in Tanzania (ja) 夢を実現 タンザニアのマサイ族とともに (pt) Encontrar satisfação entre os Masai da Tanzânia (ru) Найти смысл жизни у танзанийских масаи 梅鲁山是一座冷却的火山，也是阿鲁沙地区最显眼的一处风景。 赢得莫拉尼-马赛战士的信任，是融入当地社会的重要环节。 马赛的女人们很高兴见到玛丽亚娜，因为这意味着又有活儿干了。 在一个车间讨论包包的款式。 制作繁复的首饰需要灵活的头脑和灵巧的双手。 Gabriel是企业中少有的男性专家。 在博马--马赛的公共活动中心，玛丽亚娜与她的团队见面。 完成国际订单，需要详尽的生产计划。 年轻一代是想留在企业中工作还是前往大城市生活，还有待观察。 要去见一位马赛女工，需要在凹凸不平的道路上开50公里。 玛丽亚娜在马鲁沙的店面培训新员工。 为了避免事故，检验车胎是非常重要的事。 在农场，总要记着关上闸门。 Piccola和Buffo是自诩的门卫。 随时都有可能接到与工作相关的电话。 这样的厕所在丛林中是奢侈品。 玛丽亚娜的门廊是最美的地方。 玛丽亚娜利用少有的空闲时间读些书。 车间里总是有人会来打个招呼。 每天早上玛丽亚娜都要看看她的马Pink Fizz是否正常。 每天晚上与两只爱犬散步是玛丽亚娜最喜欢做的事。 此内容发布于2016年8月5日 上午11:00最后更新 - 2016年8月5日 -11:00 玛丽亚娜过够了瑞士充满竞争的生活，但却不知如何逃离。但是自从在非洲经历了历险和幻灭之后，她忽然间找到了适于自己的土地并收到了命运的召唤。她创建了自己的公司，和200名马赛族妇女一起为世界各地的女性制作精美的首饰。她现在住在坦桑尼亚北部一个农场的帐篷里，一匹马和两只狗是她最亲密的伴侣，她就想这样一直生活下去。(图：Georgina Goodwin，翻译：杨煦冬) Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技