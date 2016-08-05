每天晚上与两只爱犬散步是玛丽亚娜最喜欢做的事。

随时都有可能接到与工作相关的电话。

Piccola和Buffo是自诩的门卫。

要去见一位马赛女工，需要在凹凸不平的道路上开50公里。

在博马--马赛的公共活动中心，玛丽亚娜与她的团队见面。

制作繁复的首饰需要灵活的头脑和灵巧的双手。

马赛的女人们很高兴见到玛丽亚娜，因为这意味着又有活儿干了。

赢得莫拉尼-马赛战士的信任，是融入当地社会的重要环节。

梅鲁山是一座冷却的火山，也是阿鲁沙地区最显眼的一处风景。

此内容发布于2016年8月5日 上午11:00 最后更新 - 2016年8月5日 -11:00

玛丽亚娜过够了瑞士充满竞争的生活，但却不知如何逃离。但是自从在非洲经历了历险和幻灭之后，她忽然间找到了适于自己的土地并收到了命运的召唤。

她创建了自己的公司，和200名马赛族妇女一起为世界各地的女性制作精美的首饰。

她现在住在坦桑尼亚北部一个农场的帐篷里，一匹马和两只狗是她最亲密的伴侣，她就想这样一直生活下去。

(图：Georgina Goodwin，翻译：杨煦冬)

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