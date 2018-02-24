Bilder der Tessiner Präsenz in Australien

此内容发布于2018年2月24日 上午9:00 最后更新 - 2018年2月24日 -09:00

瑞士也曾有过出国热，19世纪中叶，大约2000名瑞士意大利语区提契诺人移民去了澳大利亚。一个半世纪过去了，在澳大利亚维多利亚州“瑞士意大利人”的踪迹依然清晰可见。



在墨尔本西北部的戴尔斯福特和赫本温泉地区，居然能找到贝林佐纳酒店、洛迦诺温泉、Tinetti板球拍和Lavandula农场，这些都是提契诺人移民潮留下的印记。



1850年大约2000名生活在瑞士提契诺州穷苦山谷中的人背井离乡奔向澳大利亚，这批人中有一小部分来自格劳宾登州的普施拉地区，他们都想去地球的另一边寻梦。



那片大陆对他们的召唤来自一条维多利亚州和新南威尔士州发现了金子的消息。但是很多人到了那里才不得不面对惨淡的人生--淘金热已经过去。



其中一些不得不两手空空、一身债务地返回故里，另一些则去了淘金热还在燃烧的美国加利福利亚，而有一些则留在了澳大利亚窘迫度日，但他们依然在澳大利亚留下了自己生存的痕迹。

瑞士女摄影师 Flavia Leuenberger外部链接是瑞士媒体摄影大奖、2015年的获得者，她的主题是异乡人与故乡的紧密关联。继拍摄了提契诺人在美国的踪迹之后，她又拿起相机去了澳大利亚。



“在澳大利亚，如果人们想知道你从哪里来，会问‘哪里是你的家？这与‘你住哪？’完全不同，”摄影师说：“这样问让人能够更深入地陷入思考，家的定义被扩大到四壁之外。”而这个思路用于身在异乡澳大利亚的提契诺人身上，恰恰合适。



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