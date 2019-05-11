瑞士养猫家庭比例已高达三分之一。这个阿尔卑斯高山国度的“铲屎官”们伺候起“猫主子”来无所不用其极，以便让他们亲密无间的喵星伙伴生活得更陶情适性、悠游自得。一位摄影师用镜头记录下了脑洞大开的瑞士猫奴创造的一种自成一格且司空见惯的“出巡”工具：猫梯。无论你住得多高，猫都能借助这种“神器”来去自如地遛弯串门。



这些仅供喵星人使用的私人专享舷梯，通常依附于建筑物外墙或排水管道而搭建，从而让猫能够在令人头晕目眩的高层瑞士公寓住宅间穿梭自如。有了专属“御道”，它们既可以放荡不羁爱自由地走出户外，也能够随时回家尽享饕餮美食和舒适住宿。正如我们从经由浩瀚图片甄选集结成册而出版的摄影作品集《瑞士猫梯》(Swiss Cat Ladders，英)外部链接中所看到的那样，有些猫梯显然要比别人家的梯子结构更为精巧、制作更为精湛。虽说猫梯在其他欧洲国家早已屡见不鲜，但无论是在瑞士各大城市还是乡郊村落，看起来猫梯的数量之多让其他国家望尘莫及。瑞士人不仅仅把喵星人视为家庭宠物，当地农户也会“拜托”它们来捕捉老鼠和其他啮齿动物。



猫有权“游荡闲逛”



据在瑞士业主委员会(Swiss Tenants' Association)负责租赁法事宜的Fabian Gloor解释，租房者在掏钱安装直通自住公寓窗户的猫梯之前，需获得业主的许可。未经业主同意、自行安装延伸出阳台范围的猫梯，是明令禁止的。一旦租户有意搭建猫梯，且其现租住的建筑被列入文物保护名册，不仅需要得到房东的准允，还需获得当地受保护登录建筑主管部门的许可。



外观看似围罩阳台的纱帘、但却用来为家猫提供安全保障的猫网，则无需经过任何批准便可由“铲屎官”自行安装。尽管如此，倘若房东已在与租客缔结的租约、或者住房规定事项中明确提出不允许搭建猫网，那么业主就有权对租户的莽撞行为叫停。而为了让安装猫网的禁令具有相应的法律效力，业主必须给出一个充分且具说服力的理由，譬如该建筑物具有重要的历史意义。



瑞士猫的幸福生活



瑞士喵星人口已多达160万之众。



经统计，瑞士猫的平均预期寿命为15岁。一户普通家庭用在猫身上的各项开销大概在2万瑞郎(折合人民币约为13.44万元)左右-这还不包括意外事故、疾病所可能带来的由兽医出具的账单。



在瑞士，兽医费用之高(德)外部链接或许会让你大跌眼镜，一只家猫一生的问诊费用累积能超过1000瑞郎(约合人民币6720元)。比方说，一次牙龈发炎会让一名爱心满满的“猫奴”甘愿奉献出500到1000瑞郎；而家猫的一次伤筋动骨，又会让主人“出血”2700瑞郎。

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