主菜“挂在墙上”的餐馆

在一个明星厨师与世界美食排名的时代，苏黎世的Kronenhalle餐厅(意为“王冠大厅”)可谓独树一帜：世上没有哪里能与这里媲美-美食艺术与艺术本身如此华丽地彼此陪衬，现在这家餐厅墙上的现代派名作收藏总算也有了自己的目录。

《梦想之国》(PAYS DE RÊVE，德)外部链接一书在努力还原这家餐馆多年来与艺术家的“亲密接触”。这是一本装帧华美的精装图册，适合登大雅之堂，里面都是档案图片和餐馆环境下的艺术品系列照片(见画廊)。几位编者还委托四位苏黎世年轻作家撰写了文学简评，来体现出Kronenhalle餐厅过去与现在那永不过时的氛围。

斗智篇章

虽然参与编撰这本图册的人大多还太年轻，未曾见识过Kronenhalle餐厅的鼎盛时期，但图册还是展现了这家餐厅在该市文化生活中的地位。当年瑞士作家马克斯·弗里施(Max Frisch)和弗里德里希·迪伦马特(Friedrich Dürrenmatt)曾在这里上演斗智篇章；甚至连贫困的艺术家与作家，比如来中立瑞士躲避战争的詹姆斯·乔伊斯(James Joyce)等人，仍然能够享受胡尔达·楚姆斯泰格(Hulda Zumsteg)煲的价廉物美的热汤。这位赫赫有名的餐厅女主人确保了诸位艺术家不会被菜单上高昂的价格吓退。

“二战期间有过一张‘学生桌’，坐那桌的人喝很多啤酒，却不吃什么东西。对那些年轻的胃来说可是够糟的！于是我就去厨房让他们煲了一大锅肉汤，又切些香肠一块儿煮，然后端出去送给这些年轻人，其中的大多数最后都出人头地，”胡尔达·楚姆斯泰格后来回忆道。

投资艺术

很可惜，那些时光已经一去不返，也许是Kronenhalle餐厅变得过于昂贵，不合苏黎世当代艺术界的胃口，也许是再也没有那样的一种艺术舞台。不过挂在墙上的艺术作品，则见证了古斯塔夫·楚姆斯泰格(Gustav Zumsteg)专注于在菜单和艺术收藏上投资的一丝不苟。

1975年古斯塔夫开始和母亲一起经营这家酒吧与餐厅。他最初的爱好是丝绸，这门生意令他能够走近时装与艺术的世界。

古斯塔夫的公寓也在这栋建筑里，早年的顾客曾开玩笑说，这套公寓太小了，摆不下那么多艺术品。但其实古斯塔夫只不过在继续自己驻法期间建立的关系网，二战及战后多年他曾在那里生活，结交和支援了许多艺术家，他们的作品如今装点着Kronenhalle餐厅。

全球业界的独特地位

没人当时猜得到，数十年后这些艺术品已经价值连城。但在那时，收藏艺术品并不像现在，不是个高收益的投资。

Kronenhalle餐厅本身坐落于苏黎世艺术与波希米亚文化舞台的中心，对面就是Café Odeon咖啡馆和Terrasse餐厅，与苏黎世美术馆(Kunsthaus)和当时众所周知的反法西斯Pfauen剧院(现已更名为Schauspielhaus)仅几步之遥。这座城市的那些文化地标仍然屹立，可是如今Kronenhalle餐厅反映的是苏黎世更富魅力的一面，迎合的也更多是当地的金融界精英，不再是该市的文化工作者。

但凡博物馆策展人与艺术保护主义者，都会对在餐馆里保管如此贵重的艺术品扼腕痛惜(油烟！日光！潮湿！小孩儿！醉汉！)，然而依照古斯塔夫(他于2005年逝世，享年89岁)在遗嘱中的规定，只要餐馆尚存，这些作品就要留在餐馆里。

如今这些艺术藏品由胡尔达和古斯塔夫·楚姆斯泰格基金会管理。该基金会由古斯塔夫在1985年他母亲去世后创办，这就确保了Kronenhalle餐厅在全球美食雷达上的独特地位，不管米其林(Michelin)或者猫途鹰(TripAdvisor)给不给它评星。

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