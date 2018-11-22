此内容发布于2018年11月22日 上午9:14 最后更新 - 2018年11月22日 -09:14

地处海拔1300米僻壤山郊的瑞士村落，期冀借助经济激励措施来扭转人口骤减趋势，重赏之举真能引来新移民吗？ (瑞士电视台RSI，瑞士资讯swissinfo.ch)



目前仅有200多位常住居民的阿尔比嫩村(Albinen)，坐落于瓦莱州(Valais)罗纳河谷(Rhone valley)上方海拔1300米处，拥览阿尔卑斯山脉巍峨奇秀的磅礴景致。虽然当地造型别致的瓦莱特色木屋为整座村庄凭添了几分诗意，两者遐迩一体，但这座传统瑞士村落仍然有“难言之隐”。过去数十年间，阿尔比嫩村经历了严重的人口流失，而亲眼见证着邻里相继搬离、中小学陆续关闭，更多居民也开始考虑外迁。长此以往，村子迟早会变为“空城”。



阿尔比嫩村的村民决定站出来把主动权掌握在自己手里。2017年11月底，当地居民通过集体投票通过了吸纳外来居民入住的“自救”动议(德)外部链接。按照动议内容，申请落户阿尔比嫩村的人年龄必须在45周岁以下，承诺在本村居住时长至少为十年，在当地买房、建房或旧房翻新的投资金额至少需达到20万瑞郎(折合人民币约为139.4万元)；如果申请者为外籍人士，那么在递交申请前，还必须已持有瑞士永久居留许可(即俗称的“C证”)。而作为“诱饵”或“回报”，阿尔比嫩村会给每位申请获批的新居民提供额度不等的补助金：成人每人可得2.5万瑞郎(约合17.2万元人民币)，每对夫妻5万瑞郎，每个孩子1万瑞郎。



彼时，瑞士小山村花重金招募新居民、从而避免有朝一日彻底变成空无一人的“鬼城”的消息，成为世界各地报章头条关注的焦点。现如今已时隔一年，究竟进展如何？瑞士公共电视台RSI为您现场揭秘。

Albinen map Where Albinen is. Location of Albinen

Neuer Inhalt Horizontal Line