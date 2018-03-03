#瑞士历史图片 这样的瑞士老邮票，有一张你就发了
1843年，瑞士成为历史上第二个发行邮票的国家，比第一名英国晚了三年。早期的瑞士邮票可以算是世界上价值最高也最受欢迎的邮票。如今，瑞士为了纪念邮票发行175周年，在伯尔尼举办了一场展览，展示了许多精致的珍品。
瑞士通讯博物馆(Museum of Communication)中展览的邮票收藏价值数百万瑞士法郎。在展览上我们可以见到整个欧洲大陆最早发行的两款邮票——4分(4-rappen)邮票和6分(6-rappen)邮票。如今它们可是价值不菲。
4分邮票的底部印有“本地资费”(Local-Taxe)的字样，可以用来支付在一个城市之内邮寄的信件；6分邮票印着“本州资费”(Cantonal-Taxe)，用于支付苏黎世州内投递的信件。
费尔南德·霍德勒的邮票艺术
这两款邮票的设计样式都是在数字后面印上了精美的红线，以防止伪造。这些邮票从一开始就很受欢迎，但是并没有大量印刷。如今它们都成了稀缺品，其价值从1400法郎(1500美元)到18000法郎(20000美元)不等。
在这次名为“极致”(EXTREME)的展览中，还展出了瑞士艺术家费尔南德·霍德勒(Ferdinand Hodler)的作品，1901年时它们曾是设计比赛的参赛作品，但并没有入选，后来到了1937年，这些作品被采纳并印制成一款特殊的邮票，额外附加了一些费用，用以资助军队。
在“#瑞士历史图片”(#swisshistorypics)系列链接中，我们回溯过往，展示了第二次世界大战后首届冬季奥运会的图片。