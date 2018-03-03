艺术品与手工艺品：神圣艺术彩绘玻璃。谢雷斯蒂诺·皮亚提(Celestino Piatti)承袭巴塞尔艺术家科特·沃尔特(Kurt Volk)的彩绘玻璃窗艺术，设计完成了这款邮票。

面值为5分的儿童及青少年保护(Pro Juventute)邮票，沃州，由儒勒·顾尔瓦耶(Jules Courvoisier)于1933年设计而成。

纪念邮票，面值为5分、10分和25分。1900年，为庆祝万国邮政联盟(Universal Postal Union)的周年纪念日，欧仁·格拉塞(Eugène Grasset)设计了这款邮票。

这款特殊的邮票是由费尔南德·霍德勒(Ferdinand Hodler)于1901年设计而成，附加的费用被用来资助军队。

广受欢迎的“巴塞尔白鸽”(Basler Taube)经建筑师梅切尔·贝利(Melchior Berri)设计，于1845年7月开始发行。这款邮票的面值为2.5分，可以用来支付同城信件的邮资。

“温特图尔”(Winterthur)邮票，1850年。按照联邦法规，苏黎世邮政管理局(Zurich Postal Administration)于1850年2月发行了面值为2.5分的邮票。这款邮票可以用于支付苏黎世州(Zurich)、楚格州(Zug)、沙夫豪森州(Schaffhausen)和图尔高州(Thurgau)大型城镇的本地邮资。

日内瓦二方连”(Double de Genève)邮票，1843年。1843年9月，日内瓦州成为了第二个发行邮票的州，使用这些邮票可以在本州之内寄送信件。“日内瓦二方连”的一半，可以用于一个城镇之内的信件投递。

“苏黎世4分”邮票用于支付苏黎世州一个城市之内的信件邮资，而面值6分的邮票则可用于在整个苏黎世州的信件投递(1843年)。

Image gallery about the first Swiss stamps.

此内容发布于2018年3月3日 上午9:00 最后更新 - 2018年3月3日 -09:00

1843年，瑞士成为历史上第二个发行邮票的国家，比第一名英国晚了三年。早期的瑞士邮票可以算是世界上价值最高也最受欢迎的邮票。如今，瑞士为了纪念邮票发行175周年，在伯尔尼举办了一场展览，展示了许多精致的珍品。



瑞士通讯博物馆(Museum of Communication)中展览的邮票收藏价值数百万瑞士法郎。在展览上我们可以见到整个欧洲大陆最早发行的两款邮票——4分(4-rappen)邮票和6分(6-rappen)邮票。如今它们可是价值不菲。



4分邮票的底部印有“本地资费”(Local-Taxe)的字样，可以用来支付在一个城市之内邮寄的信件；6分邮票印着“本州资费”(Cantonal-Taxe)，用于支付苏黎世州内投递的信件。

费尔南德·霍德勒的邮票艺术

这两款邮票的设计样式都是在数字后面印上了精美的红线，以防止伪造。这些邮票从一开始就很受欢迎，但是并没有大量印刷。如今它们都成了稀缺品，其价值从1400法郎(1500美元)到18000法郎(20000美元)不等。



在这次名为“极致”(EXTREME)的展览中，还展出了瑞士艺术家费尔南德·霍德勒(Ferdinand Hodler)的作品，1901年时它们曾是设计比赛的参赛作品，但并没有入选，后来到了1937年，这些作品被采纳并印制成一款特殊的邮票，额外附加了一些费用，用以资助军队。

在“#瑞士历史图片”(#swisshistorypics)系列链接中，我们回溯过往，展示了第二次世界大战后首届冬季奥运会的图片。

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