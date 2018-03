“苏黎世4分”邮票用于支付苏黎世州一个城市之内的信件邮资,而面值6分的邮票则可用于在整个苏黎世州的信件投递(1843年)。

日内瓦二方连”(Double de Genève)邮票,1843年。1843年9月,日内瓦州成为了第二个发行邮票的州,使用这些邮票可以在本州之内寄送信件。“日内瓦二方连”的一半,可以用于一个城镇之内的信件投递。 “温特图尔”(Winterthur)邮票,1850年。按照联邦法规,苏黎世邮政管理局(Zurich Postal Administration)于1850年2月发行了面值为2.5分的邮票。这款邮票可以用于支付苏黎世州(Zurich)、楚格州(Zug)、沙夫豪森州(Schaffhausen)和图尔高州(Thurgau)大型城镇的本地邮资。 广受欢迎的“巴塞尔白鸽”(Basler Taube)经建筑师梅切尔·贝利(Melchior Berri)设计,于1845年7月开始发行。这款邮票的面值为2.5分,可以用来支付同城信件的邮资。

这款特殊的邮票是由费尔南德·霍德勒(Ferdinand Hodler)于1901年设计而成,附加的费用被用来资助军队。 纪念邮票,面值为5分、10分和25分。1900年,为庆祝万国邮政联盟(Universal Postal Union)的周年纪念日,欧仁·格拉塞(Eugène Grasset)设计了这款邮票。

面值为5分的儿童及青少年保护(Pro Juventute)邮票,沃州,由儒勒·顾尔瓦耶(Jules Courvoisier)于1933年设计而成。

艺术品与手工艺品:神圣艺术彩绘玻璃。谢雷斯蒂诺·皮亚提(Celestino Piatti)承袭巴塞尔艺术家科特·沃尔特(Kurt Volk)的彩绘玻璃窗艺术,设计完成了这款邮票。



Image gallery about the first Swiss stamps.