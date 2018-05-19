Bildergalerie in schwarzweiss über historische Bäder in Zürich

此内容发布于2018年5月19日 上午9:00 最后更新 - 2018年5月19日 -09:00

对于生活在山里的瑞士人来说，要想去海里游泳就只能出国旅行了。因此在炎热的夏天，瑞士的天然浴场成为人们纳凉的重要场所。每年5月，春暖花开的时候，就是瑞士各地游泳池、天然浴场开放的日子。



自从有人类开始，水就有着巨大的吸引力，起初人们满足于在水里洗洗涮涮泡泡，曾经有一段时间泡澡被视为“伤风败俗”，甚至禁止在水中全裸的行为，男女也不允许同时下水。于是水岸边就出现了一些简单的小木屋，用来更衣。在城市中提供游泳服务的公司也必须加强组织，所以盒子状更衣室成为时尚。



19世纪，瑞士水域边上建起的小木屋更衣室都非常严格地区分了男女区域。1837年苏黎世利玛特河边建起了一些女更衣室，如今这里改建成女性浴场，而1864年沿着城墙修建的男性浴场，至今依然沿用。



1919年卢塞恩建起了第一家男女混合浴场，公共浴场大时代就此拉开帷幕，20世纪30年代，瑞士的公共天然浴场像雨后春笋般涌现出来，也为失业者提供了就业机会。



在这一期的瑞士历史图片系列报道中，让我们回顾一下瑞士的这些天然浴场的发展历史。

(图：建筑历史档案馆，苏黎世联邦理工学院图书馆，图片档案)

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