此内容发布于2020年1月9日 下午2:31

世界经济论坛2020年年会，将是特朗普在经历弹劾风波之后，首次在世界舞台上露面。

(Keystone)

美国白宫新闻秘书斯蒂芬妮·格里沙姆(Stephanie Grisham)已于本周三(1月8日)证实，美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)将参加于本月下旬在瑞士山间度假胜地达沃斯举办的世界经济论坛2020年年会外部链接，以弥补去年因美国政府部分停摆而无奈缺席达沃斯论坛之憾。

特朗普已于新年当天宣布，届时，美国财政部长史蒂芬·努钦(Steven Mnuchin)将率领包括美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)、劳工部长斯卡利亚(Eugene Scalia)、交通运输部部长赵小兰、以及美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)在内的高级代表团，参加1月20日至24日在瑞士举办的全球政商界领袖齐聚一堂的年度盛事。



与此同时，特朗普还任命同时担任白宫高级顾问的女儿伊万卡·特朗普(Ivanka Trump)以及女婿库什纳(Jared Kushner)为赴瑞代表团成员。



弹劾与再度选举



特朗普计划于1月21至22日出席达沃斯世界经济论坛，将是他自授权军方袭杀伊朗革命卫队的精锐部队“圣城军”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)之后在世界舞台上的首次露面。

这也将是特朗普被众议院弹劾并通过、并以此作为筹募新一轮竞选连任经费助燃剂之后，他的首次海外出行。



AP/ts

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