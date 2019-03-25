此内容发布于2019年3月25日 上午11:38

(© Keystone / Gaetan Bally)

主张禁绝动物实验的活动家们现已就取缔动物及人体实验公民动议收集12.4万份有效签名，并将其呈交至瑞士联邦政府。



该动议(多语)外部链接旨在禁绝所有在动物和人类身上所做的各类实验，以及从国外进口通过这种实验生产的产品。



该动议于2017年由瑞士东部圣加仑当地居民发起，迄今已得到80个社会团体、工商企业、左翼社会民主党以及绿党的鼎力支持。



由瑞士高等学府及科研机构联合组成的“瑞士大学联盟”(Swissuniversitie，多语)外部链接以及瑞士国家科学基金会(Swiss National Science Foundation，多语)外部链接已公开发声抵制这项动议，在他们看来，这一将动物实验视为虐待、故而属于犯罪行为的动议，一旦获批，势必会阻碍瑞士的医学研究进程。



据联邦食品安全和兽医局(Federal Food Safety and Veterinary Office，多语)外部链接介绍，在瑞士，动物实验只有在“无其他替代方案”的情况下方可进行。2017年，瑞士共有61.4581只动物被用于动物实验，与2016年相比减少了2.4%。其中逾六成实验对象为老鼠。



目前，瑞士联邦委员会和议会仍在围绕该提案进行商榷，并预计于2022年前后将其列入全国范围的投票议程中。

Keystone-SDA/sm

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