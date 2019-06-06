此内容发布于2019年6月6日 上午9:30

也并非所有瑞士人都认可警方有权借助手机、iPad、电脑等电子媒体秘密侦测可疑极端分子行踪的做法。图为2018年9月反对者在卢塞恩进行示威抗议。 (Keystone)

瑞士政府日前提议新法，该法旨在遏制暴力极端主义行动，并强制要求包括儿童在内被视为潜在威胁者必须向政府部门登记；相关部门会视特定情况，在万不得已时选择将其软禁。



回溯近年以来相继侵袭德国、法国和比利时的多桩由伊斯兰教旨极端主义激进分子发动的致命袭击，虽然迄今为止瑞士始终得以幸免，但其在保持高度警惕的同时，还依据“全国圣战监测方案”，一直对数百名可疑极端分子实施动向追踪措施，以掌握其最新动态。



+瑞士是如何加强反恐斗争的？(英)外部链接



瑞士联邦警察局局长妮科莱塔·德拉瓦莱(Nicoletta della Valle)在5月22日于首都伯尔尼召开的新闻发布会上表示，一旦该法案获得通过，预计届时将有“数十人”受新法影响。



依据新法规定，那些被视为潜在威胁者的可疑极端分子必须向警方汇报个人行踪。为防止其离境出国，他们所持护照有可能会被没收；与此同时，该群体甚至可能被禁止与特定人士进行任何接触。



按照新法规定，既定被驱逐出境的潜在威胁者，将会被暂且监禁入狱；而瑞士警方也将得以被授权合法地借助手机、iPad、电脑等电子媒体秘密侦测其行踪。



“迫不得已时也会对其采取软禁，但前提是需要得到联邦警察局以及法院给予双重批准，方可实施，”瑞士联邦委员会在公开声明(多语)外部链接中称。



上述措施均可实施六个月之久，并且可以视具体情况而延续。



年仅12岁的儿童如果被政府部门视为潜在威胁，在接受监视或被收缴个人护照的同时，也必须在有关部门登记备案。新法亦明确规定，年龄已达15周岁的青少年，同样有被软禁的可能性。



涉及极端主义的案例



近年来，瑞士陆续针对多起涉及极端主义的案件提起公诉，其中包括三名伊拉克籍男子，他们最终因参与或支持某个恐怖组织而于2016年被判处分别入狱42至56个月。



自2001年迄今，被确认装扮成“游客”前往中东地区投奔暴力极端主义活动的92名瑞士“圣战分子”中，已有31人身亡。据瑞士政府透露，另有16人现已返回瑞士。



“所有证据表明，虽然瑞士是一个安全的国家，但依然存在威胁，”瑞士联邦司法部长卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)表示，鉴于此，瑞士切实需要采取新举措以防止暴力极端主义活动。





Reuters/ts

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