此内容发布于2018年12月17日 上午9:31

瑞士证券交易所在欧盟市场上仍前途未卜。 (© KEYSTONE / ENNIO LEANZA)

据瑞士德语区电视台SRF报道，欧盟准备再多给瑞士证券交易所六个月的准入期。这将允许瑞士就支配双方未来关系的“框架协议”提案展开商讨过程。

欧盟曾威胁称，若不能签署协议，将在今年年底禁止瑞士的主要交易平台(英)外部链接上市欧洲股票。上周瑞士政府则表示，在做出正式答复前，需要时间同各党派、各州及其他有关方面进行商讨(英)外部链接。

SRF已于12月11日确认了路透社的报导，即欧盟方面似乎愿意暂时放松紧守的立场。这份书面确认出自一名“欧盟高级官员”。

不过SRF报导亦透露，在12月17日之前，欧盟暂不会正式公布这一决定。

瑞士证券交易所争取欧盟市场长期准入权的僵局已拖了足足有一年。瑞士也威胁会采取针锋相对的行动(英)外部链接，如果欧盟排斥瑞士交易平台，那么瑞士会禁止欧盟交易所上市瑞士股票。

在1992年的一次全民公决中，瑞士人否决了瑞士加入欧洲经济区的提案，此后双方经过谈判达成了涉及方方面面的约120个单独协约。而瑞士与欧盟自2014年起就一直在举行各种会谈，以使双方的关系正式化。

瑞士联邦委员会已于12月7日表示，否决这个框架协议可能造成一系列消极后果，例如瑞士不能进入欧盟电力市场，或是在瑞士国内引发从公共卫生、食品安全到证券市场恒等性等各种问题。

瑞士资讯swissinfo.ch/mga

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