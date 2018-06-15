此内容发布于2018年6月15日 上午9:00 最后更新 - 2018年6月15日 -09:00

在人人互联的网络时代，瑞士是世界上全球化程度最高的国家之一。 (Keystone)

很少有像瑞士这样与世界各国都保持密切联系的国家。因此，实行积极的外交政策对瑞士至关重要，瑞士外交协会新任会长Christa Markwalder表示。

瑞士资讯swissinfo.ch：目前，瑞士外交所面临的主要挑战有哪些？

C.M.：世界正处在变革之中。在东欧国家的民主化进程进行了几十年之后，今天，专制主义重新抬头。自从唐纳德·特朗普担任美国总统以来，美国的政坛动荡不安。今天，越来越多的非国家组织卷入矛盾争端中，发动代理人战争。

"现在已经不能明确地划清内政和外交之间的界限了。界限本身是人为的。

引言结束

瑞士资讯swissinfo.ch：所以说，瑞士要在动荡的世界中找到并巩固自己的位置，对吗？

Christa Markwalder：对，瑞士可以为世界做出贡献，比如，利用日内瓦这个国际平台，把矛盾各方召集到一起。瑞士不仅致力于和平，同时也致力于发展：瑞士企业是最大的直接对外投资者，他们在世界各地创造了大量的工作岗位。瑞士在双轨制教育(德)外部链接方面做得非常好，我们正在向国外出口这种教育模式。

瑞士资讯swissinfo.ch：最好的外交政策是没有外交政策。这是几代瑞士人总结出的经验。

C.M.：这种说法不恰当，它对历史和今天的现实都做出了错误的判断。瑞士是世界上最全球化的国家之一，实行积极的外交政策对瑞士至关重要。

瑞士资讯swissinfo.ch：还有一种说法是，瑞士“不盛产”外交家。

C.M.：这涉及到外交政策的自身特点。外交政策与其他政策之间的交集很大，与其他政策相比，外交政策更为抽象。如果我们深入地研究外交政策，就会发现，与教育政策、环保政策以及一些交通基础设施项目相比，外交政策不能直接给选民带来很多具体的实惠。





瑞士资讯swissinfo.ch：瑞士人对外交问题感兴趣吗？

C.M.：很感兴趣。因为我们实行直接民主制，所以选民会定期了解外交方面的议案，并对此进行投票。

瑞士资讯swissinfo.ch：也就是说，瑞士的外交问题最后是由人民拍板的，所以，新任外长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)提出了一个魔幻方程式“外交也总是内政。”



C.M.：完全正确。一方面，内政议案常常与外交政策密切相连，比如，选民在2017年年初否决的《企业税制改革法案III》(多语)外部链接，又比如联邦委员会新近提出的税改议案17(德)外部链接。它们不仅涉及到了内政问题，同时也直接取决于欧洲以及世界各国税改的发展。 另一方面，选民的支持对于实现外交政策也起到了重要作用。只有在选民通过投票否决了孤立主义外交政策的前提下，我们才能够成功地实施外交政策、经济政策以及地区政策。



瑞士资讯swissinfo.ch：这样会不会存在把外交看成内政的一个分支的危险？

C.M.：在全球化的今天，已经无法清楚地界定外交与内务之间的界限了。界限本身是人为的。

瑞士自由民主党国民院议员Christa Markwalder支持瑞士实行积极的外交政策，她认为，积极的外交政策对瑞士具有至关重要的意义。 (Keystone)

瑞士资讯swissinfo.ch：我还想谈谈全球化的问题。瑞士与世界各国都保持着紧密的联系，这是瑞士外交政策的优势之一吧。

C.M.：瑞士与世界各国都保持着紧密的联系，这可以从数字中看出来。每天进出瑞士边境的商品和服务的总价值约为10亿瑞郎。另外，瑞士是跨国公司密度最大的国家。此外，瑞士还积极参加多边论坛。比如，最近我和一个医药行业代表团一起访问了位于纽约的联合国总部，得以和瑞士代表探讨他们在联合国大会上提出的有利于瑞士的议题。

瑞士资讯swissinfo.ch：瑞士还有其他外交优势吗？

C.M.：无疑，对中立国地位新的理解是我们的另一优势。今天，我们认为，中立国不应该被等同于被动无为。我们认为，中立国地位意味着在调解、和平谈判以及保护和促进人权过程中，做出积极的贡献。另外，瑞士还是一个深受信任的“信使”(多语外部链接)。瑞士之所以在国际上享有盛誉并得到了各国的尊敬，是因为瑞士不曾拥有殖民地，没有卷入世界大战，从不推行侵略性外交政策，也从来没有“秘密日程”。

“瑞士应该自信。谈判不能在妥协中开始，如果确有必要，可以在妥协中结束。” 引言结束

瑞士资讯swissinfo.ch：在瑞士与欧盟的关系问题上，旁观者的印象是，瑞士的外交策略缺乏连贯性和一致性。

C.M.：在与欧盟的关系上，外交策略要不断地适应时局的变化，另外，我们还把注意力更多地集中到了可行性上。瑞士制定了外交政策的宪法基础(德)外部链接，它充分地体现了我们的价值观以及我们与贫穷国家人民的团结一致。另外，前外长迪迪尔·布尔克哈尔德(Didier Burkhalter)还制定了瑞士2016-2019外交策略(多语)外部链接。

瑞士资讯swissinfo.ch：今天，瑞士外交协会庆祝成立50周年，而您接任了协会主席的职务。作为协会主席和议员，您致力于什么样的外交政策？

C.M.：我认为，瑞士不仅要在国内，也要在国际上捍卫自己的价值。瑞士应该积极参与，并意识到自己的权利、可能性和机会。瑞士应该自信，展现自己的魅力。我们有很多优势和长处，千万不要掩盖起来。谈判不能在妥协中开始，如确有必要，可以在妥协中结束。”



(翻译：阎寒)

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