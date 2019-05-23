為了普及5G，瑞士需要安裝15000個這樣的天線。

(© Keystone / Peter Klaunzer)

當5G的廣告滿天飛的時候，5G天線也如雨後春筍拔地而起，新一代智能手機馬上上市，新科技如潮水般激流勇進。然而瑞士民眾則逆勢而行，反對5G的到來。如此強烈的反應，在任何一個國家都少見。



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“我們並不是針對5G， 我們只是認為，在目前這個時間點，我們對5G的了解不夠，目前尚不明確，這種科技對人身體健康造成的影響，”沃州綠黨主席Alberto Mocchi說，該黨派還發表了一個《5G導語》(法)外部链接，為協助社區和個人提供反對修建5G天線的理論依據。



在瑞士，這樣的反5G行動並不是個別現象：4月中旬，法文雜誌《畫報》(L'Illustré)做了一項民意調查，結果顯示，法語區瑞士人65%擔心5G輻射會影響健康，而在全瑞士範圍內有這種顧慮的人佔54%，德語區的人似乎對此略微放鬆一些。



但是瑞士反5G運動的法德鴻溝正在消逝，在法語區的沃州、日內瓦、納沙泰爾和汝拉州針對5G天線的修建叫停案接受審核之後，德語區伯恩、聖加侖和施維茨州議會也準備對這一題目進行討論。



一些德語區的城市如沙夫豪森、琉森和格勞賓登州的一些城鎮也有一些政治聲音反對這一新的天線裝置。來自民間也傳來反對之聲：一份以“停止5G”為口號的網上請願書在法語區和德語區流傳，目前已經分別收集了約60'000和20'000個簽名。這一運動還於5月中發起了一個在伯恩舉行的全國性反5G遊行。



瑞士政府目前態度比較強硬，4月底聯邦通訊局和聯邦環境局聯合表態，明確表示地方上的5G叫停運動不符合法律程序，移動信號天線的輻射及對健康的影響等問題應由聯邦負責。



瑞士電視台有關反對5G的報導(德語) 瑞士電視台有關反對5G的報導(德語) 瑞士電視台有關反對5G的報導(德語)

反應過快？

那麼瑞士是不是反5G的世界先鋒軍？ “其實，其他國家也未袖手旁觀，不要忘記，2017年37個國家的170名科學家聯合呼籲針對叫停'修建5G天線'，” Mocchi說：“但這也是民眾中的舉動，直至目前政治層面上針對這個問題尚無大動靜。在瑞士我們很幸運，我們生活在一個實行直接民主的國家，與統制國家不同，公民能夠動用手中的民主工具，爭取權益”。



瑞士在政治層面上，主要是綠黨與一些其他左翼黨派及個別州中的右翼人民黨(SVP)形成了最大的反5G派。他們指責聯邦在尚未確定5G帶來的風險時，就批准了5G天線的建築申請。聯邦環境、通訊、交通部的前聯邦委員多麗絲·羅伊特哈爾德離職之前，她還委派了一個工作小組(Arbeitsgruppe)外部链接了解5G技術的情況。調查報告預計將於今夏發表，然而聯邦通訊局卻於2月份就批准了5G的設施建設。



3個電訊公司3.8億 正如2012年4G引進，現在5G時代開啟。瑞士通訊局BAKOM拍賣了700 MHz至3,5 GHz之間的43個頻譜區塊。 3個瑞士公司參與了拍賣，最後瑞士電訊Swisscom支付1.955億瑞郎、Salt支付9450萬瑞郎、Sunrise 8920萬瑞郎成交。 瑞士是全世界最早引進5G的國家之一。 信息框结尾

這是政治上的一個疏漏？對此聯邦通訊局發言人Silvia Canova做出這樣的書面答复：“工作小組的報告與引進5G技術並沒有直接的關聯，修建5G天線，只要不違反環境法中關於防止非電離射線輻射的相關條例及建築法，就會得到批准。”



但是，如果工作小組最後得出結論，5G真的對身體有害又該如何是好？對此聯邦通訊局表示：“目前瑞士現有的法律框架針對修建、運營新天線及輻射臨界值的規範已經夠用。”



輻射惶恐

2018年10月，一條Facebook上的貼文引起了很大迴響：將近100隻鳥在海牙的一個公園中死亡，死亡原因是因為進行了一個5G輻射試驗。據荷蘭海牙政府表示，當地沒有安裝這樣的5G天線。



這只不過是許多實例中的一例，已經足夠顯示，這個話題的敏感性：自從有了手機信號，就有人開始發出警告，甚至說這種射線會能令手機上癮的人大腦發熱。而現在5G擁有比4G高十倍的功率，而為此，瑞士要在以前18'500個手機天線的基礎上再建15'000個，這再次勾起了瑞士人心中的惶恐。



但是瑞士政府卻似乎對此沒那麼緊張，在瑞士，針對電子煙霧的法律比歐洲其他國家要更加嚴格，電訊公司還在籌劃，要求政府放寬政策，讓5G在瑞士被淋漓盡致地得到利用。支持5G的人也能列舉出很多相關令人放心的科學依據。



擔心中國間諜

除了對輻射心存忌憚之外，瑞士人還有一大擔憂，反5G派在瑞士聯邦議會表示，瑞士電訊公司為了修建電訊網，會藉助外國運營商的力量，比如斯堪地納維亞的易利信和諾基亞以及中國的華為，瑞士一些黨派擔心華為會將手機信號網變成竊取信號的工具。



Alberto Mocchi對此並不十分擔心，他認為瑞士聯邦和情報局有能力在緊急時刻拉響警鐘。聯邦通訊局表示：聯邦“沒有法律權力，影響電訊公司選擇合作夥伴，因此電訊公司必須對本公司提供的網絡安全、電信秘密和數據保護全權負責。”



5G 5G是第五代行動網路，這次的更新換代不僅用於電話，還用於儀器和機器之間的互聯及未來的智能城市。

對於普通用戶意味著，所有用手機進行的事情都將提速，5G會減少所謂的延遲時間，也就是說，指令會被更快速地執行。

5G不會馬上替代4G，3G現在還存在。您現在用的手機還能用很多年。今年年初，首部最新一代手機在科技展會上引起轟動。其中包括華為最新版折疊智能手機，這部手機以2000瑞郎(約14000人民幣)的傲人售價依然屬於奢侈品。中國的小米、One Plus及韓國的三星、LG也宣布將於下半年推出所有版本的新一代手機。蘋果手機將於2020年出5G新款手機，蘋果公司日前結束與其芯片供貨商的司法糾紛。 信息框结尾







(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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