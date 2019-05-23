为了普及5G，瑞士需要安装15000个这样的天线。

(© Keystone / Peter Klaunzer)

当5G的广告满天飞的时候，5G天线也如雨后春笋拔地而起，新一代智能手机马上上市，新科技如潮水般激流勇进。然而瑞士民众则逆势而行，反对5G的到来。如此强烈的反应，在任何一个国家都少见。

“我们并不是针对5G， 我们只是认为，在目前这个时间点，我们对5G的了解不够，目前尚不明确，这种科技对人身体健康造成的影响，”沃州绿党主席Alberto Mocchi说，该党派还发表了一个《5G导语》(法)外部链接，为协助社区和个人提供反对修建5G天线的理论依据。

在瑞士，这样的反5G行动并不是个别现象：4月中旬，法文杂志《画报》(L'Illustré)做了一项民意调查，结果显示，法语区瑞士人65%担心5G辐射会影响健康，而在全瑞士范围内有这种顾虑的人占54%，德语区的人似乎对此略微放松一些。

但是瑞士反5G运动的法德鸿沟正在消逝，在法语区的沃州、日内瓦、纳沙泰尔和汝拉州针对5G天线的修建叫停案接受审核之后，德语区伯尔尼、圣加仑和施维茨州议会也准备对这一题目进行讨论。

一些德语区的城市如沙夫豪森、卢塞恩和格劳宾登州的一些城镇也有一些政治声音反对这一新的天线装置。来自民间也传来反对之声：一份以“停止5G”为口号的网上请愿书在法语区和德语区流传，目前已经分别收集了约60'000和20'000个签名。这一运动还于5月中发起了一个在伯尔尼举行的全国性反5G游行。

瑞士政府目前态度比较僵硬，4月底联邦通讯局和联邦环境局联合表态，明确表示地方上的5G叫停运动不符合法律程序，移动信号天线的辐射及对健康的影响等问题应由联邦负责。



瑞士电视台有关反对5G的报道 La Confédération considère les moratoires sur la 5G comme illégaux 瑞士电视台有关反对5G的报道(德语)

反应过快？

那么瑞士是不是反5G的世界先锋军？“其实，其他国家也未袖手旁观，不要忘记，2017年37个国家的170名科学家联合呼吁针对叫停‘修建5G天线’，” Mocchi说：“但这也是民众中的举动，直至目前政治层面上针对这个问题尚无大动静。在瑞士我们很幸运，我们生活在一个实行直接民主的国家，与统制国家不同，公民能够动用手中的民主工具，争取权益”。

瑞士在政治层面上，主要是绿党与一些其他左翼党派及个别州中的右翼人民党(SVP)形成了最大的反5G派。他们指责联邦在尚未确定5G带来的风险时，就批准了5G天线的建筑申请。联邦环境、通讯、交通部的前联邦委员多丽丝·罗伊特哈尔德离职之前，她还委派了一个工作小组(Arbeitsgruppe外部链接)了解5G技术的情况。调查报告预计将于今夏发表，然而联邦通讯局却于2月份就批准了5G的设施建设。



3个电讯公司3.8亿

正如2012年4G引进，现在5G时代开启。瑞士通讯局BAKOM拍卖了700 MHz至3,5 GHz之间的43个频谱区块。

3个瑞士公司参与了拍卖，最后瑞士电讯Swisscom支付1.955亿瑞郎、Salt支付9450万瑞郎、Sunrise 8920万瑞郎成交。

瑞士是全世界最早引进5G的国家之一。 信息框结尾

这是政治上的一个疏漏？对此联邦通讯局发言人Silvia Canova做出这样的书面答复：“工作小组的报告与引进5G技术并没有直接的关联，修建5G天线，只要不违反环境法中关于防止非电离射线辐射的相关条例及建筑法，就会得到批准。”



但是，如果工作小组最后得出结论，5G真的对身体有害又该如何是好？对此联邦通讯局表示：“目前瑞士现有的法律框架针对修建、运营新天线及辐射临界值的规范已经够用。”



辐射惶恐



2018年10月，一条Facebook上的帖子引起了很大反响：将近100只鸟在海牙的一个公园中死亡，死亡原因是因为进行了一个5G辐射试验。据荷兰海牙政府表示，当地没有安装这样的5G天线。



这只不过是许多实例中的一例，已经足够显示，这个话题的敏感性：自从有了手机信号，就有人开始发出警告，甚至说这种射线会能令手机上瘾的人大脑发热。而现在5G拥有比4G高十倍的功率，而为此，瑞士要在以前18'500个手机天线的基础上再建15'000个，这再次勾起了瑞士人心中的惶恐。



但是瑞士政府却似乎对此没那么紧张，在瑞士，针对电子烟雾的法律比欧洲其他国家要更加严格，电讯公司还在筹划，要求政府放宽政策，让5G在瑞士被淋漓尽致地得到利用。支持5G的人也能列举出很多相关令人放心的科学依据。



担心中国间谍



除了对辐射心存忌惮之外，瑞士人还有一大担忧，反5G派在瑞士联邦议会表示，瑞士电讯公司为了修建电讯网，会借助外国运营商的力量，比如斯堪的纳维亚的爱立信和诺基亚以及中国的华为，瑞士一些党派担心华为会将手机信号网变成窃取信号的工具。



Alberto Mocchi对此并不十分担心，他认为瑞士联邦和情报局有能力在紧急时刻拉响警钟。联邦通讯局表示：联邦“没有法律权力，影响电讯公司选择合作伙伴，因此电讯公司必须对本公司提供的网络安全、电信秘密和数据保护全权负责。”

5G

5G是第五代蜂窝移动通讯技术，这次的更新换代不仅用于电话，还用于仪器和机器之间的互联及未来的智能城市。

对于普通用户意味着，所有用手机进行的事情都将提速，5G会减少所谓的延迟时间，也就是说，指令会被更快速地执行。

5G不会马上替代4G，3G现在还存在。您现在用的手机还能用很多年。今年年初，首部最新一代手机在科技展会上引起轰动。其中包括华为最新版折叠智能手机，这部手机以2000瑞郎(约14000人民币)的傲人售价依然属于奢侈品。中国的小米、One Plus及韩国的三星、LG也宣布将于下半年推出所有版本的新一代手机。苹果手机将于2020年出5G新款手机，苹果公司日前结束与其芯片供货商的司法纠纷。 信息框结尾



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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