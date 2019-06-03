据称，俄罗斯和中国，是瑞士境内频现的黑客和间谍活动的幕后黑手。 (Keystone)

瑞士联邦情报局(FIS)日前表示，俄罗斯方面在瑞士境内从事的间谍活动依然活跃猖獗，于此同时，中国经济间谍活动也日益成为瑞方心腹大患。



在瑞士联邦情报局发布的年度报告《2019年瑞士安全》(Security Switzerland 2019，多语)外部链接中，该机构指出，恐怖主义恐吓和极右翼的崛起，业已对瑞士安全构成威胁。



据联邦情报局透露，被派驻瑞士近三分之一的俄方外交人员，或已被证实、或涉嫌以外交人员身份为掩护、实则在瑞士从事间谍活动刺探情报的俄罗斯情报机构成员-该数字还未涵盖从俄罗斯入境瑞士的临时访客。据称，对俄方执行间谍任务的特工而言，瑞士堪称为欧洲枢纽之一。



中国亦难逃指摘，尤其在涉及经济间谍活动方面。瑞士联邦情报局出具的报告指出，从近期发生的多桩事件所得出的结论表明，数家参与介入(瑞士境内经济间谍活动)的黑客组织均与中国情报部门存在关联。



反观恐怖主义，威胁依然居高不下。与其他欧洲邻国类似，瑞士也同样对应当如何对待自监狱释放的圣战分子、在身处囹圄期间变得激进极端化的人、以及装扮成“游客”重新投奔伊斯兰国并投入圣战的人颇为关注。

政治极端主义



联邦情报局指出，去年，瑞士右翼极端主义势力的抬头颇令人不安。该机构表示，目前，瑞士国内数个极右翼团体已面向普通民众开放了可供公开访问的网站；不仅如此，沃州的一家极右派团体还开设了专属办公地点。



据联邦情报局所述，这些极右翼团体均持有数量相当可观的枪械。其成员也接受过枪械使用以及对抗性格斗方面的训练。瑞士的极右势力往往循例保持低调、秘密运作，从而避免其活动屈从于公众所施加的压力。然而报告指出，这种做法可能会适得其反，引发极右翼人士的挫败感，乃至动用暴力。如果极端分子就诸如增加移民数量或某桩恐怖袭击事件集会，那么势必会出现暴力威胁。









Keystone-SDA/jc

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