據稱，俄羅斯和中國，是瑞士境內頻現的黑客和間諜活動的幕後黑手。 (Keystone)

瑞士聯邦情報局(FIS)日前表示，俄羅斯方面在瑞士境內從事的間諜活動依然活躍猖獗，於此同時，中國經濟間諜活動也日益成為瑞方心腹大患。



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在瑞士聯邦情報局發布的年度報告《2019年瑞士安全》(Security Switzerland 2019，多語)外部链接中，該機構指出，恐怖主義恐嚇和極右翼的崛起，業已對瑞士安全構成威脅。



據聯邦情報局透露，被派駐瑞士近三分之一的俄方外交人員，或已被證實、或涉嫌以外交人員身份為掩護、實則在瑞士從事間諜活動刺探情報的俄羅斯情報機構成員-該數字還未涵蓋從俄羅斯入境瑞士的臨時訪客。據稱，對俄方執行間諜任務的特工而言，瑞士堪稱為歐洲樞紐之一。



中國亦難逃指責，尤其在涉及經濟間諜活動方面。瑞士聯邦情報局出具的報告指出，從近期發生的多樁事件所得出的結論表明，數個參與介入(瑞士境內經濟間諜活動)的黑客組織均與中國情報部門存在關聯。



反觀恐怖主義，威脅依然居高不下。與其他歐洲鄰國類似，瑞士也同樣對應當如何對待自監獄釋放的聖戰分子、在身處囹圄期間變得激進極端化的人、以及裝扮成“遊客”重新投奔伊斯蘭國並投入聖戰的人頗為關注。



政治極端主義

聯邦情報局指出，去年，瑞士右翼極端主義勢力的抬頭頗令人不安。該機構表示，目前，瑞士國內數個極右翼團體已面向普通民眾開放了可供公開訪問的網站；不僅如此，沃州的一家極右派團體還開設了專屬辦公地點。



據聯邦情報局所述，這些極右翼團體均持有數量相當可觀的槍械。其成員也接受過槍械使用以及對抗性格斗方面的訓練。瑞士的極右勢力往往循例保持低調、秘密運作，從而避免其活動屈從於公眾所施加的壓力。然而報告指出，這種做法可能會適得其反，引發極右翼人士的挫敗感，乃至動用暴力。如果極端分子就諸如增加移民數量或某樁恐怖襲擊事件集會，那麼勢必會出現暴力威脅。





Keystone-SDA/jc

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