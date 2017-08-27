此内容发布于2017年8月28日 上午1:00 最后更新 - 2017年8月28日 -01:00

居住在瑞士、想要入籍的外国人注意了：从2018年1月1日起，瑞士护照可不是简简单单在瑞士住够多少年就可以申请的了。瑞士护照是欧洲最难求的护照之一。

(Keystone)

谁能变成瑞士人？怎样才能满足入籍条件？需要在瑞士住多久才行？瑞士资讯swissinfo.ch搜集了来自世界各地的读者提问，以下是对10个最常见问题的解答。

1) 我是中国人、住在中国，但生在瑞士，我的父母在瑞士工作多年。我这种情况能不能申请瑞士国籍？



不可以。在瑞士，公民身份的获得靠的是代代相传，遵循“血缘原则”，而不是像在美国那样以“出生地原则”为准。



因此，在瑞士出生或者父母长期居住于瑞士都不是申请入籍的前提。原则上，只有三种外籍人士拥有获得瑞士国籍的可能：1.居住在瑞士，时间满足入籍年限；2. 祖辈是瑞士人；3. 配偶是瑞士人。



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2) 我是法国公民，在瑞士工作生活多年，满足哪些条件后我就能申请瑞士国籍了呢？

如果一名外国人在瑞士住满12年(如果是12-20岁的青少年，其居留年份以双倍计算)，就可申请加入瑞士国籍。随着最新国籍法2018年1月1日的生效，上述最低居住年限将降低至10年。年限虽然放宽，门槛却没降低- 申请者依然得满足众多条件才有望获得瑞士身份，其中包括：证明自己融入良好，了解瑞士的国情和传统，遵守瑞士法律，对公共安全不构成威胁，尊崇瑞士联邦价值，至少掌握一门瑞士国家语言(口头和笔头)。除了以上国家统一要求外，瑞士各州还会对国籍申请设定各自的附加条件，比如必须已经持有瑞士永久居留权(C证)等等。

3) 申请国籍是否必须不间断地在瑞士长期居住12年，抑或几次较短的居留也可以累计计算？

瑞士对12年居住时间没有“一次必须住满”的规定。具体来说，在瑞士居住几年后迁居他国，之后又返回瑞士的情况，只要总共居住年限达到12年或以上就可以。除此之外，申请者通常还要满足的一个条件：即在提交申请之时，必须在所在州及/或城镇住满至少2年。

4) 入籍申请的审核程序包括哪些步骤？申请者应做哪些准备？费用是多少？

入籍的条件及审核程序各州不同，申请者需要自行承担的费用也在500-2000瑞郎不等。某些城镇政府会在不提前通知的情况下去申请者家随访；还有的城镇还设有入籍附加条件：比如申请者必须在本地至少居住2-5年不等。



5) 我们夫妇双方均为外国国籍，如果我们的子女生在瑞士，他们是否会自动获得瑞士国籍？

不会。瑞士和美国不同，这里的户籍管理从没遵循过“出生地原则”，因此，在瑞士出生并不意味着可以获得瑞士国籍。

6) 我有瑞士护照，但生活在国外。这种情况下，我的孩子可以获得瑞士国籍吗？

可以，如果父母当中有一人拥有瑞士国籍，子女便自动获得瑞士国籍。不过，如果在国外出生、同时持有他国护照，并且在22岁生日之前从未在瑞士当局进行籍贯注册的瑞士人子女，将会失去他们的瑞士国籍。

7) 我的母亲或祖母都是瑞士人。我可不可以因此而“回归”到瑞士国籍呢？

瑞士公民的后代可以选择加入瑞士国籍，尤其是在申请人于1985年前出生，母亲原籍瑞士，但因婚姻关系失去瑞士护照的情况下，子女如果满足一定条件是可以加入瑞士国籍的。但是，在2018年新法生效以后，此类情况的入籍规定将进一步严化。未来，仅仅祖母是瑞士人这一点，将不足以保证孙辈也可以“变成”瑞士人了。

8) 如果我加入瑞士国籍，是否一定要放弃原有国籍？

瑞士和几乎所有其他欧洲国家(比如：法国、意大利和德国)的法律都承认双重国籍。奥地利是特例，只有在极特别的情况下才接受双重国籍的情况，比如像施瓦辛格这样的知名人士。因此，能否拥有双重国籍就要看申请人原籍国的规定。

9) 我太太是瑞士人，我可以申请入瑞士籍吗？如果丈夫是瑞士人，外籍妻子也一样可以申请吗？

两种情况均可以申请瑞士护照。从1982年开始，瑞士当局便对跨国婚姻一视同仁，无论夫妻双方哪一位是瑞士人，配偶的入籍条均无区别。此外， 只要在瑞士居住总时间达到5年(其中必须有1年为连续居住)并结婚3年以上，瑞士人的配偶可以享受简化入籍的待遇。当然，即使是简化入籍，申请人依然要证明自己融入良好，了解瑞士的国情并至少掌握一门瑞士国家语言。

10) 如果我和瑞士人结婚，但住在国外的话，能申请瑞士护照吗？

可以，但是入籍条件和生活在瑞士的夫妇有所不同。申请人必须同瑞士籍公民结婚6年以上，并能够证明自己和瑞士有着紧密的联系，这包括：会使用一门瑞士国家语言进行交流，和当地的海外瑞士人团体有往来，并在申请提交前6年中至少3次(每次至少5天)在瑞士停留。





(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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