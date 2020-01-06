2010年1月12日，海地发生了大地震。如今10年过去了，遇难的实际死亡人数依然未知。瑞士的援助组织主要负责当地的水资源供给和房屋重建。幸福链的评估报告显示，直至今日，瑞士大部分的救助项目还都发挥着积极的作用。
联合国结束维和任务
去年10月中旬，联合国安理会停止了已在海地持续15年的维和任务。联合国在2004年当时的总统Jean-Bertrand Aristide下台后向海地派遣了维和部队。
2017年联合国的民警特派团取代了蓝盔部队，它还将被更小规模的后续政治特派团所取代。
近几个月来，海地发生了多次抗议活动，主要是针对2017年2月上台的国家领导人Jovenel Moïse。反对派对他的选举胜利表示质疑，并要求他下台。他的政府应对众多贪腐案负责。
(来源：Keystone-SDA/afp)信息框结尾
“到达太子港的时候，令我震惊的不仅是地震所造成的巨大损失-那些倒塌的房屋和建筑物，还有语言，”Eric Chevallier回忆说。他自2010年起担任Helvetas(英)外部链接驻中美洲和海地的项目负责人。海地大地震摧毁了首都太子港80%的设施，根据不同估测有20-50万人丧生。
鉴于此，瑞士的人道主义援助组织幸福链(英)外部链接发起了全国性的捐款，募得6600万瑞士法郎。到2018年共有近6300万瑞郎投入了91个项目，并由21个合作援助组织负责实施，这其中就包括Helvetas。
该援助组织负责Petit-Goâve地区(法)外部链接的重建工作，要整修多处水源，并“协助提供高品质的饮用水”，Chevallier说。当地人也参与到建设中来：他们负责砌墙和种树，以保障“充沛的高品质水源的长期供应”。
到本周日，距离那场在美洲大陆最贫穷国家发生的大地震已经过去了10年。幸福链组织特委托第三方对援助效果进行了分析调查，并在周一于日内瓦公布于众。调查的主要内容是援助项目对人们的生活所产生的长期影响。
调查显示，在525个受访家庭中，90%的家庭表示幸福链的援助项目满足了他们的基本需求，让他们的生活再次达到了基本生存线。95%的受访者至今仍居住在当时所得到的救助房中。
在供水方面，75%的受访家庭表示，他们依然在使用由Helvetas等组织修复或建造的水源供应体系。但有些水源已不能供水，因为：太阳能组件被盗、技术故障，水源枯竭，或2016年飓风“马太”将蓄水池损毁等。
为保障长期供水，Helvetas在任务即将结束时在当地成立了一个委员会。但当地政府和民众的利益需求不同，导致该委员会的工作未能持续进行，Chevallier说。
瑞士的救援机构之所以能够取得积极的、可持续的工作效果，是因为他们在地震前就已经在海地开展了工作，并组建了自己的网络，这也是它与其他一些国际援助组织最大的区别。
Chevallier向瑞士资讯(SWI swissinfo.ch)强调说：我们的援助项目之所以有效，正因为“我们对当地的人和制度都非常了解”。
海地人的家庭观念很强，非常团结，Chevallier说。因此“我们的外来帮助不应摧毁当地原有的互助，”这点很重要。