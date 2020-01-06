地震1年后Petit-Goâve的这口井就打好了。人们还在这里学习卫生知识，以及如何承担责任和有效地管理。

(Helvetas/Flurina Rothenberger)

2010年1月12日，海地发生了大地震。如今10年过去了，遇难的实际死亡人数依然未知。瑞士的援助组织主要负责当地的水资源供给和房屋重建。幸福链的评估报告显示，直至今日，瑞士大部分的救助项目还都发挥着积极的作用。

联合国结束维和任务 去年10月中旬，联合国安理会停止了已在海地持续15年的维和任务。联合国在2004年当时的总统Jean-Bertrand Aristide下台后向海地派遣了维和部队。 2017年联合国的民警特派团取代了蓝盔部队，它还将被更小规模的后续政治特派团所取代。 近几个月来，海地发生了多次抗议活动，主要是针对2017年2月上台的国家领导人Jovenel Moïse。反对派对他的选举胜利表示质疑，并要求他下台。他的政府应对众多贪腐案负责。 (来源：Keystone-SDA/afp) 信息框结尾

“到达太子港的时候，令我震惊的不仅是地震所造成的巨大损失-那些倒塌的房屋和建筑物，还有语言，”Eric Chevallier回忆说。他自2010年起担任Helvetas(英)外部链接驻中美洲和海地的项目负责人。海地大地震摧毁了首都太子港80%的设施，根据不同估测有20-50万人丧生。

鉴于此，瑞士的人道主义援助组织幸福链(英)外部链接发起了全国性的捐款，募得6600万瑞士法郎。到2018年共有近6300万瑞郎投入了91个项目，并由21个合作援助组织负责实施，这其中就包括Helvetas。

该援助组织负责Petit-Goâve地区(法)外部链接的重建工作，要整修多处水源，并“协助提供高品质的饮用水”，Chevallier说。当地人也参与到建设中来：他们负责砌墙和种树，以保障“充沛的高品质水源的长期供应”。

到本周日，距离那场在美洲大陆最贫穷国家发生的大地震已经过去了10年。幸福链组织特委托第三方对援助效果进行了分析调查，并在周一于日内瓦公布于众。调查的主要内容是援助项目对人们的生活所产生的长期影响。

调查显示，在525个受访家庭中，90%的家庭表示幸福链的援助项目满足了他们的基本需求，让他们的生活再次达到了基本生存线。95%的受访者至今仍居住在当时所得到的救助房中。



二位男性出海捕鱼：为帮当地人谋生而开展的职业教育因海地糟糕的经济环境而收效甚微。 (ZVG)

在供水方面，75%的受访家庭表示，他们依然在使用由Helvetas等组织修复或建造的水源供应体系。但有些水源已不能供水，因为：太阳能组件被盗、技术故障，水源枯竭，或2016年飓风“马太”将蓄水池损毁等。

为保障长期供水，Helvetas在任务即将结束时在当地成立了一个委员会。但当地政府和民众的利益需求不同，导致该委员会的工作未能持续进行，Chevallier说。

瑞士的救援机构之所以能够取得积极的、可持续的工作效果，是因为他们在地震前就已经在海地开展了工作，并组建了自己的网络，这也是它与其他一些国际援助组织最大的区别。

Chevallier向瑞士资讯(SWI swissinfo.ch)强调说：我们的援助项目之所以有效，正因为“我们对当地的人和制度都非常了解”。

海地人的家庭观念很强，非常团结，Chevallier说。因此“我们的外来帮助不应摧毁当地原有的互助，”这点很重要。



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