贝卡谷地的瑞士工程师

此内容发布于2018年5月31日 上午9:00 最后更新 - 2018年5月31日 -09:00

Lucas Beck在位于扎赫勒的瑞士合作办公室工作。

(swissinfo.ch)

Lucas Beck在贝卡谷地工作，负责水资源管理项目。现在，瑞士资讯swissinfo.ch记者陪同瑞士慈善救助专家数日。下面，笔者给您讲述一个关于红色地区、污水处理和黎巴嫩的故事。

Lucas Beck超了两辆车。噪音、灰尘、接连不断的喇叭声、令人窒息的车速。我紧握车门的把手，这时，一辆货车超过了我们，发出隆隆的声音，我试着对它视而不见。Beck说：“欢迎来到黎巴嫩的公路上。”我们行驶在首都贝鲁特通往贝卡省首府扎赫勒(Zahlé)的公路上。这正是Beck上班的路线。



Lucas Beck毕业于苏黎世联邦理工学院，已经在贝鲁特生活了两年了。他的专业领域是水资源管理和危机管理。他因工作的原因去过很多地方，像南苏丹、卢旺达和海地。“跟这些地方比起来，贝鲁特的局势还算是缓和的。”他微笑着说。



Beck领导着一个瑞士发展合作属的项目，在当地，他与贝卡供水局合作，这是黎巴嫩能源部的一个下属机构。

水果、葡萄酒和大麻

瑞士帮助当地政府管理水资源，提高饮用水质量，建立下水系统。这个项目历时3年，预算为400万瑞郎，这是目前正在黎巴嫩实施的12个项目中的一个。项目遇到的最大挑战就是基础设施匮乏以及大量的叙利亚难民。

44岁的Beck每天都在贝卡谷地(Bekaa-Ebene)工作。贝卡谷地位于黎巴嫩东部，土壤富饶肥沃，是葡萄和蔬菜的种植区，也有人非法种植大麻。据估计，贝卡谷地现在约有50万居民，该地区最近一次人口普查是在1932年进行的。贝卡谷地是什叶派真主教的重镇，他们控制了民兵、政党和社会福利制度，在当地拥有众多支持者。

贝卡谷地俯瞰图。远处是群山和邻国叙利亚。 (swissinfo.ch)

和黎巴嫩的其他地区一样，贝卡谷地的基础设施也是一片凋零。如果没有发电机，即使是首都贝鲁特优雅的别墅区也会天天停电。这里的卫生间里都备有纸篓，否则厕所就会堵塞。

但是 ，Qaraoun的叙利亚难民有他们自己的烦恼。他们没有正式身份，因为黎巴嫩没有签署联合国难民公约。许多难民居住在狭小的非法帐篷里，人们称之为“非法帐篷区”。据估计，居民和难民的比例是，每400万黎巴嫩人对应50万巴勒斯坦难民和50万叙利亚难民。在非法帐篷区中，基础设施匮乏，生活必备品由非政府组织和援助项目提供。

无正式身份的叙利亚难民

在通往的Qaraoun路上，大雨滂沱。“要是早知道，带上靴子就好了。”Lucas Beck嘟囔着。“气候反常，要是在往常，5月初就开始热了。”

来自叙利亚的Mohammed、Zaynab和他们的孩子们住在这里。 (swissinfo.ch)

“比较之下，我们的情况还不算坏，” Mohammed说。在他住的地方，总共有几十个帐篷，看起来像连栋房屋。“我们住在这儿已经有5年半了，”他的太太Zaynab补充道。



瑞士工程师正在检查难民居住区的厨房里是否有自来水。 (swissinfo.ch)

这个四口之家住在一个两居室的帐篷里。他们每个月可支配的花销是20美元。我们运气好，丈夫说。“与当地政府从来都没发生过矛盾，与当地的黎巴嫩人也从来不闹矛盾，我们相安无事。”这可不是件理所当然的事。对叙利亚难民的敌意正在增长，这既是政客煽风点火的结果，也是叙利亚武装部队在黎巴嫩驻军的后果。

“最重要的是，孩子们能在这儿上学，他们有水喝，”Mohammed说。确实如此，厨房里有自来水，厨房后面正在修建厕所。



厨房后面是卫生间。 (swissinfo.ch)

帐篷后面是蓄水池，里面装的水要用好几天。

帐篷后面是蓄水池，里面装的水要用好几天。 (swissinfo.ch)

Lucas Beck解释道：“自来水是非法从国有管道中截来的。对此，乡镇政府通常是睁一眼闭一眼，有时候，也会停几天水。此外，就是价格昂贵的私人供水公司了，出资方是非政府组织。”国有管道里的饮用水价格要便宜很多。

Lucas Beck检查非法铺设的水管上的水表。 (swissinfo.ch)

贝卡供水公司没钱。大多数当地家庭都不付水费。Beck解释说：“有人是因为没钱，付不起水费。有人是因为不信任国家部门，许多事情都是非正常运行，对此人们早就习惯了。因此，他们会问，我为什么要付钱呢？”







“这个国家有许多问题，但是这里的人民依然热情好客。”

引言结束

在黎巴嫩，他是技术专家，但是，在某种程度上，也是一名外交官。在贝鲁特的住宅小区里，邻居们都认识他，这边一声“嗨”，那边一声“你好吗？”，声声都透露着亲切和熟稔。他的很多朋友都是黎巴嫩人，这对驻外人员来说，很不寻常。



这个国家有许多问题，但是这里的人民依然热情好客。Beck有一种粗糙的魅力，他非常爱笑，而且笑声洪亮。尽管如此，他还是学会了黎巴嫩式寒暄，也就是说，你不能开门见山，要会兜圈子。

政治与鸡肉



在Beck看来，在黎巴嫩谈判就如同跳舞。就以他和巴勒贝克市镇委员会主席Nassar博士的会谈为例子吧。主席在办公室里准备了甜茶和半个小时的谈话，然后就让人上了鸡肉。Beck说，实在抱歉，已经吃过饭了。主席却不答应，笑着说：“这是巴勒贝克人的风格。”



Beck和他的同事Darine Saliba希望主席能够批准一个项目。该项目旨在把自然保护与旅游业结合起来，并且促进该地区的对话。实现第二个目标可不简单，因为巴勒贝克处于政治敏感地区。

绿色地区、黄色地区、红色地区：一个国家，不同的色区

在贝卡，每个村的政治势力都不一样。宗教和政治结构都是建立在家族势力的基础上的。有人称之为黎巴嫩黑手党，也有人说：如果没有家族势力撑腰，办事就会很难。





"我喜欢这个瑞士人的直接了当" 引言结束

谁跟谁一伙儿，村里什么事儿重要，同盟是啥样的，哪些事儿不能提， Darine Saliba都清楚。她在扎赫勒长大，对贝卡了如指掌。她从事社会工作，曾经陪伴过伊拉克难民和监狱里的犯人。

她在瑞士团队已经工作了1年半了，现在，已经突破了语言障碍。“你觉得你的瑞士老板怎么样？” Saliba想想说：“我喜欢他的直接了当。你知道他在想什么。”

黎巴嫩瑞士团队的部分成员：Rachid Chahal, Darine Saliba 和 Lucas Beck站在扎赫勒水库通往污水实验室的楼梯上。 (swissinfo.ch)

在从巴勒贝克经安杰尔开往Chamsine的路上，25、6岁的Saliba简要地向我介绍了贝卡的政局。整个黎巴嫩被分成了色彩不同的地区：绿色地区、黄色地区和红色地区。在绿色的贝鲁特，除了个别城区外，整个城市都是安全的。

在黄色地区，就需要提高警惕了。几乎没有外国人进入红色地区，同时建议游客不要进入红色地区。如果Lucas Beck的人进入了某些地区，就要发短信把所在位置通知给驻贝鲁特的瑞士大使馆，这是一项安全措施。

(swissinfo.ch)

我们抵达了目的地Chamsine村，这个村庄坐落安杰尔附近，这是一座深受亚美尼亚人影响的城市。在Chamsine，植被郁郁葱葱，这里有一眼泉水和一个为贝卡供水局工作的私人泵水厂。我们走进工厂，Beck带我们参观设备，他说：“我们在这儿泵水，也在这儿对水进行净化处理，使水质达到饮用标准。”

贝卡谷地的上下水处理设备不是Lucas Beck自己安装的。他的五人小组的主要任务是，培训当地员工，促进对话，寻找合作机会，建立监督机制，协助专家在当地开展工作。比如，他在扎赫勒设立了一个小型实验室，检查污水指标。

三年以后，怎么办？

这是一项艰巨的工作。Beck说：“需要巨大的耐心。因为你无法彻底改变这个制度，所以你只能进行小规模的改善。”而且400万瑞郎的预算对这个历时3年的项目来讲是比较低的。

尽管如此，他还是更喜欢这个项目，而不是去世界的其他地区去建立耗资巨大的设备，因为设备建成之后得不到维护。“我尽量就地取材，因地制宜。”

"你不可能彻底改变这些制度" 引言结束

他要建立可持续的体系。“这是我对发展援助工作的理解。这也涉及到了危机预防。” Lucas Beck的工作合同在2019年初即将结束，以后怎么办呢？他想了想，说：“我不知道。我喜欢这里。

但是，从另一个方面来讲，世界其他地方也有很多有趣的地方和项目。”然后，他说，“这要走着看”，这个回答颇有些黎巴嫩风格。





透明与免责声明：鉴于黎巴嫩的安全局势，记者在采访期间一直与瑞士合作办公室的工作人员在一起，并且也收到了瑞士驻贝鲁特大使馆发布的安全通报。全部差旅费用均由瑞士资讯swissinfo.ch承担。

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参与编辑人员：Helen James，Kai Reusser，Julie Hunt

作者推特账户：@marguerite_jay外部链接



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