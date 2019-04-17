瑞士总统乌力·毛勒2019年4月底访华。图为他2016年在上海出席财政部长会议之后的一个媒体招待会。 (Keystone)

瑞士联邦总统乌力·毛勒(Ueli Maurer)将于2019年4月22-30日访问中国，与他随行的是一个金融和经济代表团。28日、29日他将与习近平主席会晤，按照联邦4月10日的决策，中瑞双方将就《一带一路》有关在第三市场上的合作问题签署一份谅解备忘录。



到中国的第二天，毛勒总统将在上海会见政府和金融界代表，之后前往北京。4月26、27日参加第二届一带一路国际合作论坛，发展战略、常见问题及基础建设和可持续性等问题均在论坛的日程上。40个国家的政要首脑将出席此次论坛。瑞士已经是第二次出席一带一路论坛。



洛伊特哈德在中国 瑞士联邦主席出席“一带一路”高峰论坛 瑞士联邦主席多丽丝·洛伊特哈德(Doris Leuthard)此次正式代表瑞士出席首届“一带一路”国际合作高峰论坛，无疑显示出对一带一路中价值十亿美元的中国国际贸易协定的鼎力支持。 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Swiss president attends ‘Silk Road’ summit

瑞士是中国的创新战略合作伙伴，这一框架下，瑞中在第三市场的贸易和金融双边合作也将得到加强。瑞士总统访华期间，计划与中国签署一个金融、经济谅解备忘录。



签署这一备忘录的宗旨在于，两国在第三世界国家，沿着一带一路的路线加强在贸易、投资和项目资助上的合作关系。



回程前，4月28、29日，中国国家主席习近平和总理李克强总理将接见瑞士总统毛勒。这次国事访问的目的在于进一步加深瑞中两国之间长期友好的关系。



瑞中关系



目前瑞中双方在将近30个领域进行着双边对话，其中包括在经济、人权、移民、劳动法、知识产权和金融等问题上的探讨及科技、卫生和环境等领域的合作。



瑞士是最承认中国的西方国家之一，也是第一个与中国签订自贸协定的欧洲陆地国家，中国是瑞士除了欧盟和美国之外的最重要贸易伙伴。2016年两国成为创新战略合作伙伴，从而进一步加深了两国间的友谊，2017年初，习近平主席曾访问瑞士。

EDA/swissinfo.ch/xy

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