瑞士联邦总统乌力·毛勒(Ueli Maurer)将于2019年4月22-30日访问中国，与他随行的是一个金融和经济代表团。28日、29日他将与习近平主席会晤，按照联邦4月10日的决策，中瑞双方将就《一带一路》有关在第三市场上的合作问题签署一份谅解备忘录。
到中国的第二天，毛勒总统将在上海会见政府和金融界代表，之后前往北京。4月26、27日参加第二届一带一路国际合作论坛，发展战略、常见问题及基础建设和可持续性等问题均在论坛的日程上。40个国家的政要首脑将出席此次论坛。瑞士已经是第二次出席一带一路论坛。
瑞士是中国的创新战略合作伙伴，这一框架下，瑞中在第三市场的贸易和金融双边合作也将得到加强。瑞士总统访华期间，计划与中国签署一个金融、经济谅解备忘录。
签署这一备忘录的宗旨在于，两国在第三世界国家，沿着一带一路的路线加强在贸易、投资和项目资助上的合作关系。
回程前，4月28、29日，中国国家主席习近平和总理李克强总理将接见瑞士总统毛勒。这次国事访问的目的在于进一步加深瑞中两国之间长期友好的关系。
瑞中关系
目前瑞中双方在将近30个领域进行着双边对话，其中包括在经济、人权、移民、劳动法、知识产权和金融等问题上的探讨及科技、卫生和环境等领域的合作。
瑞士是最承认中国的西方国家之一，也是第一个与中国签订自贸协定的欧洲陆地国家，中国是瑞士除了欧盟和美国之外的最重要贸易伙伴。2016年两国成为创新战略合作伙伴，从而进一步加深了两国间的友谊，2017年初，习近平主席曾访问瑞士。
EDA/swissinfo.ch/xy