此内容发布于2019年5月17日 上午9:30

瑞士联邦财政部长乌力·毛勒(Uli Maurer，居中者)和司法与警察部长卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter，左起第二位)在瑞士联邦国务秘书处工作人员的陪同下，步行走出苏黎世主火车站，前往联邦委员会周例会会址-瑞士国家博物馆。 (© Keystone/Walter Bieri)

瑞士联邦政府最高行政机构-联邦委员会成员会择机在首都伯尔尼之外择地聚首，举办周例会。为了展现与民众鱼水情深、从而将亲民传统代代沿袭，联邦委员们于5月15日赶赴苏黎世市，与当地民众“亲密接触”。



联邦委员会的七名成员搭乘火车抵达苏黎世，相继步入瑞士国家博物馆(Swiss National Museum)，并再次参与了每周定期举办的联邦委员会例会。



虽然室外春寒料峭、寒风凛冽，但依然有150位左右的民众把握契机，与联邦委员握手寒暄、碰杯言欢。



今年担任瑞士轮值联邦总统-同时兼任财政部长的乌力·毛勒(Ueli Maurer)，高度赞扬了本国政治体制和思维方式。



“我认为(联邦委员们乘坐火车公共车厢出行，并且在没有围观群众推来搡去的情况下行走在大街上)，这在其他任何国家都可望而不可即，”他表示：“我们必须确保，我们能保持这种瑞士独特品质。”



苏黎世对于毛勒而言，显然用有特殊意义，他本人就曾生于斯、长于斯。鉴于苏黎世人本地人经常因被来自瑞士其他地区的居民贴上“富裕”、“傲慢”的标签而感觉受到冷遇或自讨没趣，因此，毛勒也对苏黎世当地民众致以殷切慰问。他表示，作为瑞士“商业之都”，苏黎世市对整个国家而言至关重要。







位于苏黎世的瑞士国家博物馆外，为瑞士联邦委员会与民众见面会所准备的各种精选奶酪。 (© Keystone/Walter Bieri)

瑞士资讯swissinfo.ch/ug

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