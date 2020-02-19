大約有3500名在華瑞僑在瑞士駐外代表處進行過登記。 (Keystone / Alex Plavevski)

數十位目前身在中國的瑞士公民2月18日致信瑞士政府，抱怨瑞士外交部對在華僑民沒有提供足夠的幫助和支持。這些瑞士在華僑民感到在新冠病毒大爆發之際被“拋棄”。



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令這些在華瑞士公民尤其不滿的是溝通的缺乏。他們認為，相比之下，其他國家與其在華國民的聯繫要密切許多。



聯名信的署名者們對外交部的組織工作也表示不滿：即使已在領事館登記，一部分在華瑞士公民依然收不到外交部向瑞僑發出的消息。



不合宜的建議

此外，50名瑞僑還對“外交部沒有給與足夠的精神支持”感到遺憾。他們在信中提醒道，他們每天都在為加強中瑞兩國關係努力工作著，但疫情爆發以來，他們卻不能依靠瑞士政府的支持。比如，瑞士外交部建議在華瑞僑向中國當地政府詢問訊息，這樣只能得到幾乎全部為中文的資料；此外，瑞士官方還建議他們去諮詢當地家庭醫生，但家庭醫生模式在中國極不普遍。



這些瑞士人並不要求像他國公民那樣撤離。因為他們並非遊客，而是多年生活在中國，而且很多人與中國公民組建了家庭。可是，他們希望獲得瑞士政府給予更有力的支持和更有效的訊息，以更好地了解目前的局勢。



瑞士駐華大使的影片回應

也許是巧合，瑞士駐華大使羅志誼(Bernardino Regazzoni)同樣於2月18日週二發布了一段影片(法)外部链接。



和影片同時發出的包括一整套實用、清楚且集中的訊息。瑞士外交部告知瑞士法語電視台，這些訊息早前已經通過其他途徑公佈過。外交部在保證詳盡回覆在華瑞僑聯名信的同時，強調說，也收到過在華瑞士公民的感謝訊息。瑞士外交部另外提醒道，瑞士並不總擁有與其他大國相當的辦法。



另外值得提到的是，與很多其他國家不同，瑞士政府沒有建議瑞士人離開中國。這樣做可能是為了避免冒犯中國政府。之前一些西方國家建議其在華國民撤離，曾引起中方不悅。



瑞士法语电视台RTS/瑞士资讯swissinfo.ch

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