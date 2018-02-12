此内容发布于2018年2月12日 上午11:50 最后更新 - 2018年2月12日 -11:50

2012年12月12日，朝鲜的银河3号运载火箭从朝鲜东昌里西海卫星发射中心发射升空。 (Keystone)

《一瞥报》周日版(SonntagsBlick)日前的一篇报导援引联合国安理会调查结果，透露朝鲜在2012年试验的一枚远程弹道导弹上使用了一个瑞士制造的部件。

《一瞥报》的周日版报道(德)外部链接，韩国海军在黄海打捞出朝鲜于2012年试验的银河3号运载火箭残骸后，联合国专家从残骸中发现了产自13个国家的部件，其中也包括美国和韩国。

联邦经济事务司(SECO)向《一瞥报》周日版确认，朝鲜的远程弹道导弹也使用了某瑞士企业制造的直流换流器，这个部件的用途是让蓄电池产生正确的电压。该报报导说，这个部件在导弹中的具体使用方式尚不明确。

联合国报告则声明：“瑞士无法追踪该换流器的供应链，因为这种换流器属于大规模生产，并通过互联网销售。”

联邦经济事务司告诉《一瞥报》，受牵连的瑞士企业合作态度积极，同自己的分销商展开了全面的调查。

“鉴于没有证据显示这家瑞士企业曾有不端行为，因此也未展开刑事调查，”该司发言人法比安·迈恩菲施(Fabian Maienfisch)表示。

据联合国公布，2013年10月和2014年3月曾有两架无人机在韩国坠毁，它们很可能是朝鲜制造的。《一瞥报》的文章中指出，这两架无人机也含有瑞士产部件，即一个GPS定位接收器，为此联合国曾联系瑞士就此作出解释。这家受牵连瑞士制造商告知联邦经济事务司，他们的设备被出售给台湾中间商，可能随后被该中间商出口到朝鲜。

SDA-ATS/sb

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