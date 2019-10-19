此内容发布于2019年10月19日 上午4:00

许多瑞士选民今年很可能会选择“绿色”，而绿党主席蕾古拉·吕茨(Regula Rytz)将成为重要赢家。 (© Keystone/Urs Flüeler)

本周日选民将决定未来四年的新一届瑞士议会。预计大选结果应会稍微左倾，这主要得益于绿党势力的增强。

这次大选将决定国民院的200个席位，以及46席联邦院的大多数席位。本届创下纪录的不止是候选人总数(逾4600人)，还有女性候选人人数(近1900人)。

候选人当中还包括73名瑞士侨民，期望能够入选议会。

民调人士一致看好对左翼绿党(GPS/PES)与更为中间派、人数也更少的自由绿党(GLP/PVL)不断增长的支持率。

右翼瑞士人民党(SVP/UDC)应会失去几个百分点，不过将保持国民院的大党地位。2015年该党曾以29.4%的比例成为议会最重要党派。

在最近几次的民意调查(多语)外部链接中，绿党和中间派的基督民主党(CVP/ PDC)在选民支持率上并驾齐驱(10%-11%)，而左翼社会民主党(SP/PS，支持率为18%)与中右翼自由民主党(FDP/ PLR，支持率为16%)则在争夺议会第二大党的位置。

不过，权力的总体平衡不太可能出现大的变动。瑞士议会向来由出自各政治阵营的四个主要党派主宰。基于一个长久协议，这些党派也分享了联邦委员会的七个席位。

今年12月11日，按计划新议会还将选举-通常就是确认-联邦委员会几位委员的下个四年任期。

精典特刊 2019瑞士大选 2019年10月20日，瑞士选民将投票选举新的议会。本次大选涉及国民院200个席位和联邦院46个席位。今年的选举趋势大有向左翼倾斜的势头，环保党派很受欢迎。关乎气候和二氧化碳排放的环保法律、瑞士和欧洲的关系以及瑞士税收模式等各种敏感议题将是瑞士联邦议会未来几年的重要议题。

低调

即便按照瑞士的标准，今年的大选宣传相对而言也够低调(多语)外部链接。部分原因是人民党未能像前几届大选那样，成功煽起选民情绪，以该党坚决反欧盟、反移民的议程垄断公众讨论。

气候变化这个全球问题反而为今年的宣传定下了基调。全国各地的多次民众游行，无疑令城市地区的年轻一代有了政治意识。

今年6月的另一次大规模游行-妇女大罢工-可能也将影响大选结果，有助于更多女性入选议会两院。如今瑞士政治中女性未得到充分代表，批评人士称大选将是改善女性处境的大好机会。

+ 女性在媒体上出现的次数偏少

目前国民院和联邦院中女议员所占比例分别为33%和13%。

环境问题所受的关注加上为动员女性选民做出的努力，有可能使得半数以上公民参与这次议会大选，这将是40年来投票人数最高的一次。

观察人士还注意到，虽然海报与上门或电话拉票依然是主要工具，但本次宣传较以往更为重视数字手段。

决胜投票

预计国民院选举的最终结果将于周日晚间见分晓。

但联邦院议员的选举很可能需要诉诸决胜投票。因为在26个州里，有几个应会出现候选人拿不下绝对多数-即50%以上选票-的情况，必要时会在11月举行第二轮投票。

基督民主党与自由民主党历来在联邦院占有明显多数。按照瑞士的议会制度，两院具有同等的权力。



重要资料 大约530万瑞士公民有资格参与10月20日举行的议会大选。 由于政府出于安全隐患中止了进行中的使用试验，因而本届大选不能像四年前一样使用电子投票。 已经登记的瑞士侨民也能参加国民院大选，在某些州，他们甚至还可以参与联邦院选举。 在议会两院的246个席位中，有三个联邦院席位已被分配了人选。 信息框结尾





swissinfo.ch/urs

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