本周日选民将决定未来四年的新一届瑞士议会。预计大选结果应会稍微左倾，这主要得益于绿党势力的增强。
这次大选将决定国民院的200个席位，以及46席联邦院的大多数席位。本届创下纪录的不止是候选人总数(逾4600人)，还有女性候选人人数(近1900人)。
候选人当中还包括73名瑞士侨民，期望能够入选议会。
民调人士一致看好对左翼绿党(GPS/PES)与更为中间派、人数也更少的自由绿党(GLP/PVL)不断增长的支持率。
右翼瑞士人民党(SVP/UDC)应会失去几个百分点，不过将保持国民院的大党地位。2015年该党曾以29.4%的比例成为议会最重要党派。
在最近几次的民意调查(多语)外部链接中，绿党和中间派的基督民主党(CVP/ PDC)在选民支持率上并驾齐驱(10%-11%)，而左翼社会民主党(SP/PS，支持率为18%)与中右翼自由民主党(FDP/ PLR，支持率为16%)则在争夺议会第二大党的位置。
不过，权力的总体平衡不太可能出现大的变动。瑞士议会向来由出自各政治阵营的四个主要党派主宰。基于一个长久协议，这些党派也分享了联邦委员会的七个席位。
今年12月11日，按计划新议会还将选举-通常就是确认-联邦委员会几位委员的下个四年任期。
低调
即便按照瑞士的标准，今年的大选宣传相对而言也够低调(多语)外部链接。部分原因是人民党未能像前几届大选那样，成功煽起选民情绪，以该党坚决反欧盟、反移民的议程垄断公众讨论。
气候变化这个全球问题反而为今年的宣传定下了基调。全国各地的多次民众游行，无疑令城市地区的年轻一代有了政治意识。
今年6月的另一次大规模游行-妇女大罢工-可能也将影响大选结果，有助于更多女性入选议会两院。如今瑞士政治中女性未得到充分代表，批评人士称大选将是改善女性处境的大好机会。
目前国民院和联邦院中女议员所占比例分别为33%和13%。
环境问题所受的关注加上为动员女性选民做出的努力，有可能使得半数以上公民参与这次议会大选，这将是40年来投票人数最高的一次。
观察人士还注意到，虽然海报与上门或电话拉票依然是主要工具，但本次宣传较以往更为重视数字手段。
决胜投票
预计国民院选举的最终结果将于周日晚间见分晓。
但联邦院议员的选举很可能需要诉诸决胜投票。因为在26个州里，有几个应会出现候选人拿不下绝对多数-即50%以上选票-的情况，必要时会在11月举行第二轮投票。
基督民主党与自由民主党历来在联邦院占有明显多数。按照瑞士的议会制度，两院具有同等的权力。
重要资料
大约530万瑞士公民有资格参与10月20日举行的议会大选。
由于政府出于安全隐患中止了进行中的使用试验，因而本届大选不能像四年前一样使用电子投票。
已经登记的瑞士侨民也能参加国民院大选，在某些州，他们甚至还可以参与联邦院选举。
在议会两院的246个席位中，有三个联邦院席位已被分配了人选。信息框结尾
swissinfo.ch/urs