此内容发布于2019年6月14日 下午4:15

许多瑞士女性对男女平等变革的缓慢进程深感受挫沮丧。 (© Keystone / Martial Trezzini)

本周五(6月14日)，瑞士各地女性走上街头，参与这次以坚决要求与男性同仁同等待遇为诉求的历史性大罢工。



距离1991年瑞士首次女性大罢工迄今已时隔近三十年。彼时，在那场声势浩大的罢工运动中，瑞士女性强烈呼吁要将关于男女两性平等的宪法条款转化为具体的法律制度，切实付诸实施。



然而瑞士女性表示，时至今日，包括较低薪酬(在瑞士，女性雇员人均薪资与男性同僚相较要低出20%)、职场和日常生活中的屈尊俯就、以及社会上无所不在的玻璃天花板(译者注：即对女性等群体晋升到高级职位或决策层的潜在限制或阻碍)在内的一系列不平等待遇，依然存留。



+ 数据为瑞士女性的不满提供佐证



教堂钟声于本周五上午11点敲响，此举标志着瑞士各地诸多城镇的女性罢工正式拉开帷幕。

在洛桑，当地女性聚集一堂，将文胸和领带等物品象征性地付之一炬。反观苏黎世，女性高举着一个巨大庞然的阴蒂雕塑穿行于城市大街小巷，游行展示。



与此同时，在瑞士首都伯尔尼，议会会议特意休会15分钟。包括内政部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)在内的多位政府官员也同样积极响应。阿兰·贝尔赛发布了一段无声视频，借此强调并凸显瑞士女性所面临的困局与问题。





berset video alain berset on the women's strike

(阿兰·贝尔赛视频字幕：男女平等，依然有名无实；薪酬不平等；更糟糕的女性养老金计划；担任领导职务的女性在人数上相对势微；更繁重的家务和照料孩子的工作；家庭暴力和殴打侵犯；我们亟需改变现状；此刻 #14Juni2019)



颇具象征意义的是，游行示威者呼吁女瑞士女性在当天下午15:24下班离岗-因为这一时间正折射出女性雇员与男性同仁20%的工资差距。





Keystone-SDA/Reuters/dos

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