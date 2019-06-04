此内容发布于2019年6月4日 下午2:58

虽然美国所施加的压力与日俱增，但瑞士主要移动通信运营商均未表明有意与华为断绝往来。 (Keystone)

美国国务卿迈克尔·蓬佩奥(Mike Pompeo)告诫瑞士，宜预提防与中国过从甚密，建立更为密切的关系；与此同时，在接受瑞士德语纸媒《新苏黎世报》(NZZ)采访时亦表示，瑞士“应擦亮眼睛，保持高度警觉”。



继结束瑞士工作访问行程后发表于本周一(6月3日)的人物访谈报道(德)外部链接中，美国国务卿蓬佩奥表示，如果瑞士让中国公司为本国基础设施建设提供助力，那么势必会让自己置身于隐私泄露的险境。蓬佩奥在接受《新苏黎世报》采访时提及：“瑞士人高度重视保护个人隐私，而且长期秉持这一理念。然而，如果你中国展开技术合作，那么(就意味着)你向中国共产党提供了你的信息、数据、资料。毫无隐私可言。”



Sunrise、瑞士电信(Swisscom)和Salt作为瑞士三家主要移动通信运营商，均销售中国电信业巨擘及手机制造商华为的手机。但截至目前，这三大瑞士电信服务商均未表明有意与华为断绝往来。不仅如此，Sunrise日前正在按照既定计划，采用华为所提供的中方技术，积极在瑞士规模化推进5G网络。



就在美国国务卿对瑞士提出警示告诫勿与中国过从甚密数周前，美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)已将华为以及70家关联企业列入可疑公司“实体名单”。“上榜”公司将被严禁在美国销售部分技术设备和产品。在今年3月美国驻瑞士首都伯尔尼大使馆与瑞方会谈中，美国政府官员曾表示：“敦促其友邦和盟友确保5G技术的安全”，彼时美方的措辞显然要更显温和。



美国政府现已向仍在使用华为设备的其他国家发出类似警告，告诫各国应考虑到中国政府得以通过华为设备监控敏感通信，获取机密数据，宜预提防使用华为下一代5G移动通讯技术设备。对此，华为对自身是-或涉嫌是中国情报机构的媒介和工具的质疑予以否认。



“倘若我们未来不再对中国保持足够的警惕，乃至有朝一日中国拥有了世界经济不可缺少的结构性要素-而那些结构性要素未能反映出西方价值观，那才是真正的威胁。”蓬佩奥在《新苏黎世报》的采访中如是说。





Keystone-SDA/NZZ/jdp

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