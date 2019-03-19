此内容发布于2019年3月19日 上午11:57

Sunrise日前正与中国电信巨头华为合作，在瑞士规模化铺设5G网络。 (Keystone)

据瑞士纸媒《周日报》(Sonntagszeitung)报道，日前，美国明确表达了对瑞士采用中国电信巨头华为5G网络设备的担忧，言下之意为：华为5G技术或许会被用于从事间谍活动。



《周日报》援引瑞士联邦外交部消息称(德)外部链接，美国驻瑞士首都伯尔尼大使馆现已“就该议题在外交层面(与瑞方)交换了意见”。



报道称，美国大使馆表示华盛顿目前正在“敦促其友邦和盟友确保5G技术的安全”，以及电信网络和设备供应商“不受他国政府控制”。



近期，华盛顿方面威胁，倘若德国不停止与华为的合作、弃用华为产品，美国便会减少与德国情报合作。据报道，美国政府官员日前已与多国政府接洽，试图遏制华为。

下一步 瑞士电信企业喜获5G移动频段 上周五(2月8日)瑞士政府公布，已就第五代移动通信系统(5G)频率波段拍卖筹得3.8亿瑞郎(约合26.34亿元人民币)。 此内容发布于2019年2月11日 上午10:00 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Telecoms firms awarded 5G mobile frequencies

瑞士主要电信运营商Sunrise已部署采用其主要供应商-华为所提供的中方技术在瑞士规模化搭建5G网络。而总部位于中国深圳的华为，与瑞士所有主要电信公司均保持着合作伙伴关系。

作为第五代移动通讯网络，“5G”商用服务最早或于明年在部分国家推出。



《周日报》在报道中指出，瑞士联邦外交部告诫：瑞士政府对“从外国供应商处采购网络设备并不具备法律影响力”；鉴于此，包括Sunrise在内的相关瑞士电信公司，有责任确保其在瑞士通信网络基础设施的安全。



而面对美国针对其助长中国政府借助华为硬件设备从事窃听刺探活动的指控，华为一再作出否认。本月初，华为曾就美国政府在未经任何行政或司法程序的情况下，禁止所有美国政府机构向华为购买设备和服务一事，在美国德克萨斯州普莱诺联邦地区法院对美国政府提起诉讼。

瑞士资讯swissinfo/jc

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