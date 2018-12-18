此内容发布于2018年12月18日 上午9:45

一架瑞士航班从苏黎世起飞。 (Keystone)

英国运输大臣克里斯·格雷林(Chris Grayling)于12月17日与瑞士签署一项协议，以确保在英国脱欧后，两国之间的航空服务能继续运营。

英国将于3月29日脱离欧盟，但不确定将如何脱欧，甚至不确定脱欧是否会发生。这使得英国无协议脱欧的可能性有所增加，一些公司表示，这种情况会引发混乱。

格雷林在一份声明中表示：“这些协议将确保英国在离开欧盟时继续保持繁荣，我相信英国将达成互利协议，同时我们将继续为所有可能发生的情况做好准备。”

英国运输部表示，新双边协议保证了继续实施当前欧盟 - 瑞士航空服务协议(英)外部链接的条款，让2017年里运载了680万名乘客的航线得到了保障。

免签证

12月14日，欧盟宣布(英)外部链接，在英国脱欧后，英国游客若访问欧盟(和瑞士)，将需要支付7欧元(7.90瑞士法郎)，以获得为期三年的旅行前授权，这是欧盟向英国政府提出的“离婚协议”之一。

一位欧盟委员会发言人表示，如果脱欧时，英国没有达成协议以缓解随之而来的秩序中断，英国人进入欧盟可能需要取得签证。

12月14日，瑞士政府还批准了与英国达成贸易协议的文本(英)外部链接。该协议目的在于，在英国脱欧后，瑞士与英国能保持现有的经济和贸易关系，这其中包括了“无协议”脱欧的情况。



瑞士资讯swissinfo.ch/Reuters/SDA-ATS/ts,ug

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