此内容发布于2020年5月1日 下午2:53

钱钱钱：新冠病毒疫情很可能会给瑞士政府带来总计超过600亿瑞郎的财政援助支出。 (Keystone/Gaetan Bally)

失业保险基金，为资金紧绌、财政拮据的企业提供贷款，文化和体育事业可享有经济援助，斥资购买民用卫生口罩……新冠病毒疫情无疑给瑞士政府带来了相当庞大的支出。



除了与2019冠状病毒病相关的开支款项，瑞士财政部还需面对自身今年财政收入缩水的问题，尤其是来自增值税、预扣所得税以及直接联邦税的税收收入。

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虽然面临着多种不确定性因素，不过，瑞士目前依然具备良好的条件来应对此次疫情危机所造成的财政冲击。



到目前为止，瑞士政府已承诺投入多少纾困资金？



据瑞士联邦财政部(Federal Finance Administratio)称，截至目前，瑞士联邦政府七大部委已预留划拨总计超过650亿瑞郎(约合人民币4756亿元)的专项拨款，以应对新冠疫情给各界所造成的冲击。

其中部分纾困资金属于未来需要偿还的信贷性质的贷款。



瑞士联邦财政部长乌力·毛勒(Uli Maurer)于上周估算，瑞士政府提供的财政援助总额将高达700亿至800亿瑞郎(约合人民币5137亿元至5870亿元)。



此外，瑞士全境26个州/半州以及各地方政府行政管理部门，也将为救助纾困工作贡献一己之力。



此次为减轻新冠疫情给各界带来的影响而投入的财政援助资金，足以与瑞士联邦政府在2007年-2008年间全球金融危机之际，为挽救负隅挣扎的瑞银集团(UBS)而注资的680亿瑞郎相提并论。



另外一个数字或许能为我们提供更多的背景信息：去年在瑞士，被视为衡量某个国家宏观关键经济指标-国内生产总值(GDP)为6986亿瑞郎。



据来自瑞士联邦经济部的多位专家预测，本年度瑞士国民生产总值降幅将会达到近7个百分点。



瑞士政府能负担得起如此巨额的财政支出吗？



虽然瑞士设有旨在限制政府财政支出、从而阻止未来政府债务继续激增的所谓的“债务刹车"机制，然而，政府依然有可能会划拨必要的经费支出。



据瑞士联邦财政部介绍，相对较低的政府债务水平，以及稳健的财政状况，使得瑞士在债务问题上具有足够的回旋余地，从而不至于让政府因新冠疫情纾困措施提供资金而负债累累。

纾困资金从哪里来？



一言以蔽之：目前有大量的可动用资金；或者正如专家所说：流动资金充裕。不过，瑞士政府也能够从其他渠道-尤其是从金融市场-通过借款的方式筹措资金。反而言之，这种做法需要付出相应的代价，换句话说，就是负债。



确切的负债数据将只能在今年年底出炉。根据瑞士联邦财政部所述，在当前阶段，谈及政府债务金额还为时尚早。因为瑞士政府债务总值还将会有所增长。然而，由于疫情情势尚且极度不稳定，因此目前还无法提供准确的数据。



近日，据瑞士联邦财政部长乌力·毛勒粗略估算，今年瑞士联邦名下的账户或许会面临3000万到4000万瑞郎(约合人民币2.2亿元至2.9亿元)不等的赤字。与近年来瑞士政府连年盈余相比，无疑形成鲜明对比。



瑞士的立法机构-联邦议会在纾困方案中扮演着什么角色？瑞士公民也拥有发言权吗？



瑞士联邦议会，是掌管国家财政预算事宜的最高权力机构。据此，瑞士政府所有的额外追加支出都必须经由议会审批。

而只有在涉及对现行宪法提出修正、以及某项法律修正案付诸全民公决的情况下，瑞士选民才拥有最终决定权。



包括瑞士公民、消费者和企业在内的纳税人，最终必须要为此次的疫情救助纾困方案买单吗？



据瑞士联邦财政部所说，目前尚无提高税收的打算。



瑞士26个州/半州有权自行设定各自的税率。

瑞士政府为何不要求瑞士央行印制发行更多的现钞？



瑞士央行的功能，并非代表瑞士政府来印制货币。瑞士中央银行具有独立性，其政策由法律界定，其目的在于确保物价水平总体稳定。



鉴于央行和联邦财政部之间缔结的协议，央行会将其年度盈余的一部分在联邦政府和各州政府之间进行分配。





swissinfo.ch/urs

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