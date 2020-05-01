此内容发布于2020年5月1日 下午2:53

錢錢錢：新冠病毒疫情很可能會給瑞士政府帶來總計超過600億瑞郎的財政援助支出。 (Keystone/Gaetan Bally)

失業保險基金，為資金緊絀、財政拮据的企業提供貸款，文化和體育事業可享有經濟援助，斥資購買民用衛生口罩……新冠病毒疫情無疑給瑞士政府帶來了相當龐大的支出。



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除了與2019冠狀病毒病相關的開支款項，瑞士財政部還需面對自身今年財政收入縮水的問題，尤其是來自增值稅、預扣所得稅以及直接聯邦稅的稅收收入。

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雖然面臨著多種不確定性因素，不過，瑞士目前依然具備良好的條件來應對此次疫情危機所造成的財政衝擊。



到目前為止，瑞士政府已承諾投入多少紓困資金？

據瑞士聯邦財政部(Federal Finance Administratio)稱，截至目前，瑞士聯邦政府七大部委已預留劃撥總計超過650億瑞郎(約合美金665.78億元)的專項撥款，以應對新冠疫情給各界所造成的衝擊。



其中部分紓困資金屬於未來需要償還的信貸性質的貸款。



瑞士聯邦財政部長烏力·毛勒(Uli Maurer)於上週估算，瑞士政府提供的財政援助總額將高達700億至800億瑞郎(約合美金717億至819億元)。



此外，瑞士全境26個州/半州以及各地方政府行政管理部門，也將為救助紓困工作貢獻一己之力。



此次為減輕新冠疫情給各界帶來的影響而投入的財政援助資金，足以與瑞士聯邦政府在2007年-2008年間全球金融危機之際，為挽救負隅掙扎的瑞銀集團(UBS)而注資的680億瑞郎相提並論。



另外一個數字或許能為我們提供更多的背景信息：去年在瑞士，被視為衡量某個國家宏觀關鍵經濟指標-國內生產總值(GDP)為6986億瑞郎。



據來自瑞士聯邦經濟部的多位專家預測，本年度瑞士國民生產總值降幅將會達到近7個百分點。



瑞士政府能負擔得起如此巨額的財政支出嗎？

雖然瑞士設有旨在限制政府財政支出、從而阻止未來政府債務繼續激增的所謂的“債務剎車"機制，然而，政府依然有可能會劃撥必要的經費支出。



據瑞士聯邦財政部介紹，相對較低的政府債務水平，以及穩健的財政狀況，使得瑞士在債務問題上具有足夠的迴旋餘地，從而不至於讓政府因新冠疫情紓困措施提供資金而負債累累。



紓困資金從哪裡來？

一言以蔽之：目前有大量的可動用資金；或者正如專家所說：流動資金充裕。不過，瑞士政府也能夠從其他渠道-尤其是從金融市場-通過借款的方式籌措資金。反而言之，這種做法需要付出相應的代價，換句話說，就是負債。



確切的負債數據將只能在今年年底出爐。根據瑞士聯邦財政部所述，在當前階段，談及政府債務金額還為時尚早。因為瑞士政府債務總值還將會有所增長。然而，由於疫情情勢尚且極度不穩定，因此目前還無法提供準確的數據。



近日，據瑞士聯邦財政部長烏力·毛勒粗略估算，今年瑞士聯邦名下的帳戶或許會面臨3000萬到4000萬瑞郎(約合美金3073萬到4097萬元)不等的赤字。與近年來瑞士政府連年盈餘相比，無疑形成鮮明對比。



瑞士的立法機構-聯邦議會在紓困方案中扮演著什麼角色？瑞士公民也擁有發言權嗎？

瑞士聯邦議會，是掌管國家財政預算事宜的最高權力機構。據此，瑞士政府所有的額外追加支出都必須經由議會審批。



而只有在涉及對現行憲法提出修正、以及某項法律修正案付諸全民公決的情況下，瑞士選民才擁有最終決定權。



包括瑞士公民、消費者和企業在內的納稅人，最終必須要為此次的疫情救助紓困方案買單嗎？

據瑞士聯邦財政部所說，目前尚無提高稅收的打算。



瑞士26個州/半州有權自行設定各自的稅率。



瑞士政府為何不要求瑞士央行印製發行更多的現鈔？

瑞士央行的功能，並非代表瑞士政府來印製貨幣。瑞士中央銀行具有獨立性，其政策由法律界定，其目的在於確保物價水平總體穩定。



鑑於央行和聯邦財政部之間締結的協議，央行會將其年度盈餘的一部分在聯邦政府和各州政府之間進行分配。





swissinfo.ch/urs

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