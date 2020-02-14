此内容发布于2020年2月14日 上午9:30

各州提出抱怨，称可能不得不废除已发放的5G天线安装许可。 (© Keystone / Peter Klaunzer)

某城市规划专家告诉瑞士法语区电视台RTS，瑞士政府推迟就全国第五代移动通信技术(5G)制订基建规范，将可能导致未来的混乱。

上个月政府推迟发布建议方案，以预留更多时间进行实时模拟测试，尤其是要测量天线可能产生的辐射数量。

与此同时电信运营商已获得许可，开始安装目前尚无法使用的基础设置。各州建筑、规划与环境局长会议(Cantonal Conference of Building, Planning and Environment Directors，多语)外部链接副主席让-弗朗索瓦·斯泰耶尔(Jean-François Steiert)警告说，缺乏协调此类设施的全国与国际明确规范，注定会导致重重问题。

他告诉RTS(法)外部链接：“基建部署在法律法规尚未明确的环境下进行，这对新技术的发展而言从来都不是件好事。”

“我们所冒的风险包括向以后可能不再满足条件的地方发放许可，等等。游戏规则很可能会发生变化。”

斯泰耶尔的观点也得到阿尔高州(Aargau)环境局海科·罗瑞坦(Heiko Loretan)的共鸣。万一经过测试，政府要发布意料之外的指导方针，“那么我们可能就得重新查检之前已经签发的所有许可证”，他向《新苏黎世报(Neue Zürcher Zeitung)》表示(德)外部链接。。

他补充说：“将来应该只在全部基础文档都齐全的情况下，才拍卖新的频段。”

瑞士电信(Swisscom)-主要归国有的电信运营商-宣布业已搭设好全国的5G天线网络，《新苏黎世报》文章对此提出批评。该报称，瑞士电信实际上只是对已有天线做了重新配置调试，使其可用于5G网，从法律角度讲这么做是可以的，但结果会比较差。

围绕5G网的混乱已令一些州叫停新天线的安装，而反对者则证明5G网有健康隐患，并威胁要就此举行全国公投。

swissinfo.ch/mga

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